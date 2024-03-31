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淡水狂風暴雨「電線冒火光」 台電：近2千戶停電已復電7成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市淡水區下午3時出現強風暴雨，導致新民街樹枝折斷打落電線桿上線路，電線斷裂在地面冒出火花，嚇壞路人。台電說，因樹木倒塌壓斷高壓線路，造成1835戶停電，已復電約7成，剩553戶搶修中。

淡水區下午狂風暴雨，不少地方傳出機車整排倒塌，其中新民街一處電線，因樹木倒塌壓斷高壓線路，導致新民街一段、新市一路一段、中山北路三段、新市二路四段、沙崙里大庄、沙崙路一段等區域1835戶停電，由於線路斷裂瞬間冒出火花，嚇壞不少附近居民，警消人員獲報後全線封鎖由台電到場處理。

台電表示，事發後台電隨即派員至現場查修，下午3點40分復電約7成、1282戶正常供電，剩餘553戶台電現正持續搶修中。

淡水區新民街下午發生樹枝折斷，打落路旁電線桿上線路，電線斷裂垂落地上冒出火花，且造成附近停電。記者林昭彰／翻攝
淡水區新民街下午發生樹枝折斷，打落路旁電線桿上線路，電線斷裂垂落地上冒出火花，且造成附近停電。記者林昭彰／翻攝

停電 台電 暴雨 淡水

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