影／淡水像颱風過境！路樹機車傾倒、電線冒火 報案電話響不停

新北市淡水地區下午3時許一陣狂風暴雨被形容像是颱風過境，多處發生路樹傾倒、電線斷落冒火導致停電、或整排路旁機車被風吹倒等狀況，110報案電話不斷，相關路況陸續排除中。

首先是3時20分左右，關渡橋機車引道往淡水方向與民權路交匯口，傳出路樹倒塌在機車道；3時40分許老淡水高爾夫球場旁新民街，電線斷裂垂落地面冒出火花，沿線住戶停電。

3時45分許沙崙路226號前，路旁停車格整排機車被強風吹倒；4時10分左右淡金路輕軌竿蓁林站外，行道樹倒塌占據外側車道。

淡水警分局接獲轉報派員到場管制疏導交通，各主管機關陸續派員處置排除，所幸都沒有造成人員受傷。新北市消防局表示這一波鋒面前緣降雨系統已減弱，北海岸地區降雨強度也已開始降低，仍請民眾提高警覺。