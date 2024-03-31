遠雄海洋公園廚房失火！台11線省道可見濃煙 所幸尚未開園無人傷

花蓮遠雄海洋公園的餐廳廚房今天上午7時許突冒濃煙失火，警消獲報到場打火，火警發生當時園區尚未開園，幸無人員受傷；園方表示，園區內還有其他餐廳，不影響假日供餐服務。

花蓮縣消防局表示，上午7時許接獲報案，壽豐鄉遠雄海洋公園主題樂園廚房起火，隨即派遣仁里分隊、花蓮分隊、特搜大隊、吉安分隊共8車22名警義消前往灌救。

消防人員在台11線省道上就看見濃煙，抵達現場後，確認為餐廳配膳區的天花板夾層起火燃燒，面積約20平方公尺，濃煙從排煙風管竄出。

所幸園區已啟動自衛消防編組使用滅火器進行初期滅火，消防局第一大隊仁里分隊抵達後，立即部署水線進入，確認火點位置後進行滅火、射水降溫，火勢於上午8時29分熄滅，現場無人員傷亡。

園方表示，當時廚房內正在準備假日入園遊客的餐點，目前起火區域已封閉，待消防鑑識人員進一步釐清起火原因。