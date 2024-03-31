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和女友人喝醉「大剌剌躺路邊」 警一查巴基斯坦籍移工驚：逾期長達10年
巴基斯坦籍的男子阿里（化名），日前跟女性朋友白天喝醉，躺在萬華龍山寺旁的人行步道，有民眾看到怕出事報警，警方趕抵，將2人叫醒後查證身分，赫然發現阿里是逾期居留的外籍移工，且逾期長達10年，立刻通知移民署專勤隊，將他依違反入出國移民法送辦，並遣送回國。
萬華警方日前獲報，龍山寺附近的西園路上有人倒地不起，趕抵發現是1男1女因喝酒不剩酒力，在路邊睡覺，叫醒後發現男子是外國人，依法查證身分，但該名外籍男子無法出示證件，也不願告知姓氏，警方只好將他帶回派出所。
警方同時通知移民署台北市專勤隊，經按捺指紋發現，他是巴基斯坦的逾期居留移工阿里（44歲），他在2012年6月19日以工程業務人員身分，用14日簽證入境台灣，卻逾期未歸，展開逃亡身分，這10年來多靠打零工維生。警詢後依違反入出國移民法，移請專勤隊偵辦，後續遣送回國。
萬華警方呼籲，民眾勿僱用來路不明的外籍移工，警方對於本市轄內治安案件，均會派員查緝，絕對不容許不法情事發生，會全力維護民眾居住環境的安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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