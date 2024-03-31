快訊

垃圾、狗屎堆滿地！惡質情侶欠8個月房租開溜 房東1原因無法趕人崩潰

強烈雷雨帶來了...北市颳起強陣風 「6行政區」大雨狂下1小時

輝達營收急竄至全球第2！去年晶片銷售排名曝光 聯發科排名後退至第13

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和女友人喝醉「大剌剌躺路邊」 警一查巴基斯坦籍移工驚：逾期長達10年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

巴基斯坦籍的男子阿里（化名），日前跟女性朋友白天喝醉，躺在萬華龍山寺旁的人行步道，有民眾看到怕出事報警，警方趕抵，將2人叫醒後查證身分，赫然發現阿里是逾期居留的外籍移工，且逾期長達10年，立刻通知移民署專勤隊，將他依違反入出國移民法送辦，並遣送回國。

萬華警方日前獲報，龍山寺附近的西園路上有人倒地不起，趕抵發現是1男1女因喝酒不剩酒力，在路邊睡覺，叫醒後發現男子是外國人，依法查證身分，但該名外籍男子無法出示證件，也不願告知姓氏，警方只好將他帶回派出所。

警方同時通知移民署台北市專勤隊，經按捺指紋發現，他是巴基斯坦的逾期居留移工阿里（44歲），他在2012年6月19日以工程業務人員身分，用14日簽證入境台灣，卻逾期未歸，展開逃亡身分，這10年來多靠打零工維生。警詢後依違反入出國移民法，移請專勤隊偵辦，後續遣送回國。

萬華警方呼籲，民眾勿僱用來路不明的外籍移工，警方對於本市轄內治安案件，均會派員查緝，絕對不容許不法情事發生，會全力維護民眾居住環境的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬華警方日前在龍山寺附近人行步道，發現逃逸逾10年的巴基斯坦籍移工。記者翁至成／翻攝
萬華警方日前在龍山寺附近人行步道，發現逃逸逾10年的巴基斯坦籍移工。記者翁至成／翻攝

巴基斯坦 移工 移民署

延伸閱讀

秘書女友夜裡陪應酬「拿回一堆名牌包」 他憂初戀被主管呵護了

汪小菲女友被爆懷孕了！網驚「難怪急著求婚官宣」

不滿女友被看一眼…男嗆對方「看三小」 慘遭五人圍毆逞凶

巴基斯坦自殺式炸彈客襲擊中企車隊 5中籍工程師身亡

相關新聞

垃圾、狗屎堆滿地！惡質情侶欠8個月房租開溜 房東1原因無法趕人崩潰

臉書「左營楠梓人」有網友PO文，一對情侶租屋後積欠房租及水電費，並把房子用得亂七八糟，垃圾狗屎滿地，不過因簽了社會住宅合...

北市大風吹、強降雨！內湖成功路路樹壓損機車 1人遭波及送醫

強烈雷雨帶掃過台北等地，除強降雨外，台北市全區也刮起強陣風，陣風風力可達7級以上，也正因強陣風，台北市內湖地區已經傳出樹...

「阿婆灣」事故多！幹譙阿嬤由媳婦接手 不國罵改灑水促飆速重機減速

嘉義縣中埔鄉台3線312公里處1間雜貨店，曾長年顧店的「幹譙阿嬤」陳富以國罵提醒重機勿飆車，此段因而得名「阿婆灣」，但高...

獨／桃園稽查異國餐廳 廚房驚見寵物毛屑、排泄物 宛如20年前台灣鄉下

台北市寶林茶室中毒案引發關注，桃園市衛生局近日帶隊稽查各地異國料理餐廳，發現部分業者原料保存方式令人擔憂，除了有原料應冰...

車上瓦斯滲漏點菸爆炸 小貨車炸毀駕駛50%燒燙傷

新竹縣寶山鄉34歲劉姓男子因工作需要，在小貨車上放置瓦斯桶，未料前天（29日）下午疑因放置車內的瓦斯洩漏，劉男在不知情下...

北市颳起強陣風！士林區電線桿傾倒 壓損1汽車無傷亡

受鋒面接近及對流性降雨影響，台北市今天有明顯強降雨及強陣風，士林區中社路1處巷弄內下午發生電線桿傾倒，當場壓損1輛汽車車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。