警站身邊才驚醒！桃園賭場「美女荷官」發牌 11人被逮

桃園市桃園區一間非法賭場暗藏在獨棟透天厝，賭場人員因剛開幕頻在臉書發文宣傳，號稱「環境優質、提供餐飲」，更主打有專業美女荷官發牌，結果引起警方注意。警方今凌晨趁負責人外出等待客人時，一舉將人控制攻堅，因為員警來的太突然，賭客連起身逃跑的機會都沒有，最終張姓負責人等11人全被逮捕送辦。

桃園警分局偵查隊員警近日執行網路巡邏時，發現一名32歲張姓男子在臉書社團散發招攬賭博廣告，標榜提供優質場所及餐點飲料，還推出消費優惠，打滿4小時就領3百元至5百元不等紅包，滿6小時再抽一次紅包，並強調有「美女荷官」服務等吸引賭客。對此偵查隊立即與埔子派出所及中路派出所組成專案小組，進行監控蒐證，張男為規避警方查緝，會親自到路口帶「客人」，一有風吹草動立即逃逸。