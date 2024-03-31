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警站身邊才驚醒！桃園賭場「美女荷官」發牌 11人被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一間非法賭場暗藏在獨棟透天厝，賭場人員因剛開幕頻在臉書發文宣傳，號稱「環境優質、提供餐飲」，更主打有專業美女荷官發牌，結果引起警方注意。警方今凌晨趁負責人外出等待客人時，一舉將人控制攻堅，因為員警來的太突然，賭客連起身逃跑的機會都沒有，最終張姓負責人等11人全被逮捕送辦。

桃園警分局偵查隊員警近日執行網路巡邏時，發現一名32歲張姓男子在臉書社團散發招攬賭博廣告，標榜提供優質場所及餐點飲料，還推出消費優惠，打滿4小時就領3百元至5百元不等紅包，滿6小時再抽一次紅包，並強調有「美女荷官」服務等吸引賭客。對此偵查隊立即與埔子派出所及中路派出所組成專案小組，進行監控蒐證，張男為規避警方查緝，會親自到路口帶「客人」，一有風吹草動立即逃逸。

專案人員經蒐證完成，今凌晨2點上門查緝，專案人員在周邊佈下天羅地網，趁張男外出等待客人時一舉將人控制，順利進入賭場，在一樓麻將賭場及在三樓德州撲克賭場逮捕8名賭客及2名荷官，因為員警來的太突然，賭客連起身逃跑的機會都沒有，只好乖乖被逮。現場共查獲張男等11人、賭資、抽頭金共5萬多元及賭具一批，全案依法移請偵辦。

桃園市桃園區一間非法賭場暗藏在獨棟透天厝，賭場人員因剛開幕頻在臉書發文宣傳，號稱「環境優質、提供餐飲」，更主打有專業美女荷官發牌。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一間非法賭場暗藏在獨棟透天厝，賭場人員因剛開幕頻在臉書發文宣傳，號稱「環境優質、提供餐飲」，更主打有專業美女荷官發牌。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方今凌晨趁賭場負責人外出等待客人時，一舉將人控制攻堅，因為員警來的太突然，賭客連起身逃跑的機會都沒有，最終張姓負責人等11人全被逮捕送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方今凌晨趁賭場負責人外出等待客人時，一舉將人控制攻堅，因為員警來的太突然，賭客連起身逃跑的機會都沒有，最終張姓負責人等11人全被逮捕送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一間非法賭場暗藏在獨棟透天厝，賭場人員因剛開幕頻在臉書發文宣傳，號稱「環境優質、提供餐飲」，更主打有專業美女荷官發牌。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一間非法賭場暗藏在獨棟透天厝，賭場人員因剛開幕頻在臉書發文宣傳，號稱「環境優質、提供餐飲」，更主打有專業美女荷官發牌。記者周嘉茹／翻攝

桃園 紅包 賭場

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