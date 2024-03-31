拆除預售樣品屋…樓板塌陷砸死小山貓駕駛 2名臨時工逃亡桃園一帶

台北市士林區一處預售屋銷售中心，昨拆除時疑造成主結構鋼樑彎曲、樓板塌陷，樓板砸中越南籍潘姓男子，致潘男右手掌被截斷，當場死亡。全案在場的操作怪手的2名臨時工逃逸無蹤，警方仍全力追查關係人台籍林男、及死者潘男的同鄉男子，掌握兩人分別逃往桃園一帶。

警方掌握，臨時工林男為廢棄物清理法通緝犯，他去年在桃園一帶認識工地包商，因而得到工作機會，至士林區操作大型挖土機，拆除預售屋銷售中心，過程中主結構鋼樑彎曲，導致樓板塌陷，砸中機具，事發後開著小貨車上國道，在桃園下交流道後，棄車逃逸。

另一名逃亡的臨時工，則是死者潘姓男子的同鄉朋友，潘男介紹他至工地上工，協助操作小怪手拆除預售屋銷售中心，事發後則是徒步逃跑後搭車同樣逃亡桃園一帶。警方指出，2名臨時工為此過失致死案關係人，尚待2人到案後釐清案情。

全案起源於，今年3月30日下午1時許，士林區福港街一處預售屋銷售中心，因樣品屋拆除過程中，造成鋼樑彎曲、樓板塌陷，壓毀2具工程機具，其中「小山貓」駕駛越南籍潘姓男子，慘死駕駛座。工地已遭北市建管處勒令停工，依建築法裁罰36萬元；北市勞檢處也依職安法重罰30萬元。

拆除工程現場負責人44歲張姓男子表示，案發時工人見鋼梁彎曲，打算以大型挖土機從旁支撐，未料塌陷過程太快，2具機具被樓板砸中，小山貓駕駛逃跑不及死亡，2名臨時工不知確切身分「他們不是逃跑，只是害怕躲起來」。