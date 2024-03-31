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雙北異國料理餐廳多 衛生局憂東南亞即食、生冷食品 擬要求揭露食材

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱／連線即時報導

台北市寶林茶室食安風暴延燒，異國料理受關注。雙北新住民人數眾多，異國料理餐廳林立，新北市衛生局每年都會查核、輔導異國料理餐廳，東南亞料理中常見即食、生冷食品，不會再經加熱，讓衛生局較為憂心，會加強業者環境衛生及人員管理，不排除要求異國餐廳業者揭露食材資訊。

記者今天現場直擊大安區一間異國料理店，現場3位外籍工作人員，餐廳周遭環境雖有點老舊，但餐點皆有冷藏、冷凍或隔上蓋子。業者坦言，事情發生後，生意受到很大影響，近1周生意確實都不太好，店裡食材都有冷藏保存，也會盡量避免食材曝光在外，讓客人比較安心。

至於異國料理餐廳會不會容易違規？北市衛生局副局長李碧慧說，很多異國料理餐廳大多是台灣人營業，保存、料理方式也都有改良過，違規頻率不會特別突出，但食安問題確實是民眾關心重點，後續再稽查部分也會加強。

李碧慧表示，稽查主要針對餐廳內外環境、食材保存狀況去稽查，因稽查人力有限，餐廳抽查頻率採分級制，若有違規或被稽查人員要求限期改善次數較高，稽查次數也會比較多。

新北衛生局食藥科長楊舒秦說，各縣市衛生局每年依照衛福部食品良好衛生規範準則，稽查轄內餐飲業者，新北市2018年通過食安自治條例，強制部分業者揭露食材資訊，比如營養午餐、連鎖冰品、連鎖速食、20桌以上筵席餐廳、現場調製飲品或供應熱藏熟食大賣場及連鎖超市、連鎖食品烘焙、連鎖早餐店、醫院美食街、百貨美食街等。

他也說，雖然每年都會查核、輔導異國料理餐廳，不過東南亞料理中常見即食、生冷食品，不會再經加熱過程，確實會比較擔心，比如桃園去年發生市場內越南法式麵包，蛋類製品清潔不佳，造成500多人食物中毒，衛生局未來不排除也將異國料理餐廳納入食材揭露範圍，並強化業者環境衛生及人員管理，若查核有違規情節均依法處辦。

台北市寶林茶室食安風暴延燒，異國餐廳生意受影響，記者今實際直擊大安區某異國料理店家在製作料理皆有戴上手套、口罩。記者洪子凱／攝影
台北市寶林茶室食安風暴延燒，異國餐廳生意受影響，記者今實際直擊大安區某異國料理店家在製作料理皆有戴上手套、口罩。記者洪子凱／攝影

料理 衛生局 餐廳

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