聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙北異國料理餐廳多 衛生局憂東南亞即食、生冷食品 擬要求揭露食材
台北市寶林茶室食安風暴延燒，異國料理受關注。雙北新住民人數眾多，異國料理餐廳林立，新北市衛生局每年都會查核、輔導異國料理餐廳，東南亞料理中常見即食、生冷食品，不會再經加熱，讓衛生局較為憂心，會加強業者環境衛生及人員管理，不排除要求異國餐廳業者揭露食材資訊。
記者今天現場直擊大安區一間異國料理店，現場3位外籍工作人員，餐廳周遭環境雖有點老舊，但餐點皆有冷藏、冷凍或隔上蓋子。業者坦言，事情發生後，生意受到很大影響，近1周生意確實都不太好，店裡食材都有冷藏保存，也會盡量避免食材曝光在外，讓客人比較安心。
至於異國料理餐廳會不會容易違規？北市衛生局副局長李碧慧說，很多異國料理餐廳大多是台灣人營業，保存、料理方式也都有改良過，違規頻率不會特別突出，但食安問題確實是民眾關心重點，後續再稽查部分也會加強。
李碧慧表示，稽查主要針對餐廳內外環境、食材保存狀況去稽查，因稽查人力有限，餐廳抽查頻率採分級制，若有違規或被稽查人員要求限期改善次數較高，稽查次數也會比較多。
新北衛生局食藥科長楊舒秦說，各縣市衛生局每年依照衛福部食品良好衛生規範準則，稽查轄內餐飲業者，新北市2018年通過食安自治條例，強制部分業者揭露食材資訊，比如營養午餐、連鎖冰品、連鎖速食、20桌以上筵席餐廳、現場調製飲品或供應熱藏熟食大賣場及連鎖超市、連鎖食品烘焙、連鎖早餐店、醫院美食街、百貨美食街等。
他也說，雖然每年都會查核、輔導異國料理餐廳，不過東南亞料理中常見即食、生冷食品，不會再經加熱過程，確實會比較擔心，比如桃園去年發生市場內越南法式麵包，蛋類製品清潔不佳，造成500多人食物中毒，衛生局未來不排除也將異國料理餐廳納入食材揭露範圍，並強化業者環境衛生及人員管理，若查核有違規情節均依法處辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言