獨／桃園稽查異國餐廳 廚房驚見寵物毛屑、排泄物 宛如20年前台灣鄉下

台北市寶林茶室中毒案引發關注，桃園市衛生局近日帶隊稽查各地異國料理餐廳，發現部分業者原料保存方式令人擔憂，除了有原料應冰存未冰存，甚至有人在廚房養貓，現場留下毛屑和排泄物，「廚房管理宛如20年前的台灣鄉下」。衛生局現鎖定約207家登錄桃食安心平台的「高危險群」業者加強稽查、宣導，但也坦言「沒登錄的黑數可能更多」，呼籲民眾若有疑慮可一同通報。

桃園移工多，異國餐廳小吃攤販也多。衛生局近日到桃園區、中壢區、平鎮區等地數十家異國餐廳稽查，發現店家諸多衛生缺失，包括私人物品未專區存放、食材未覆蓋、報廢品未有效區隔、未提具食品從業人員體檢等，另有部分業者讓毛小孩放風，毛屑、排泄物遺留在廚房，也可能讓作業區交叉汙染。

衛生局長劉宜亷說，上周帶隊到桃園區延平路上的異國餐廳稽查，部分業者的原料保存方式令人相當擔憂，有的餐廳原料拆封後統一儲放卻不知保存期限、應冰存未冰存，甚至在廚房養貓，「現場像20年前台灣鄉下的廚房管理。」

劉宜廉說，寶林案全台都在學習，重點在稽查預防，衛生局除查核轄內15家粿條相關製品工廠，目前登錄於桃食安心平台中，有207家業者使用粿條、粄條、米干、米苔目等米麵濕製品，衛生局也都會列為「高危險群」優先查核和宣導，以1周內完成稽查為目標，稽查重點除檢驗食材供應鏈外，環境衛生也是加強稽查項目，不合格的業者限期1周改善。

至於未登錄的黑數，劉宜廉表示，桃園市今年啟動市集美食專案，今年1至3月抽驗47處及4大觀光夜市348件風險食品，有11件不合格，已派案稽查並限期改正，若現場環境衛生複查不合格將依法裁罰6萬以上至2億元以下，產品不合格則罰3萬以上至300萬元以下，民眾如對其他業者有疑慮可撥打1999通報，市府將調查源頭製造廠，納入查核名單中。

桃園市副市長王明鉅說，畢竟米酵菌酸致死案例與東南亞烹調習慣有關，盼異國餐廳和新移民家庭都能注意原料、醬料等食安問題。