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投資股票72萬元全打水漂 中和警洗衣店埋伏趁交款逮人
新北市50歲李姓婦人日前在臉書上看到股票投資訊息，經與對方連繫後分別匯款、面交共72萬元投資。不久後李婦欲領出獲利時，對方卻表示帳戶遭鎖定需要再支付320萬元才可解除鎖定領回，李婦此時才驚覺受騙立即報警。中和警方趁雙方在自助洗衣店面交時上前逮人，當場逮捕27歲鄧姓車手，詢後依詐欺罪嫌送辦。
據了解，家住新北市中和區的50歲李姓婦人，3月中在臉書上看見股票投資訊息，李婦見對方標榜快速獲利一時心動，經連繫後在對方話術引誘下決定投資，分別匯款、面交72萬元現金。不久後李婦見投資帳戶上已有獲利，與對方聯繫想要領出時，對方卻表示李婦的帳戶被鎖定，需要再支付320萬元才可以解鎖出金，李婦此時才驚覺遭詐氣得立即報警。
中和警方獲報後要李婦佯裝配合，上週四（21日）與對方相約在中和區員山路一間自助洗衣店面交，警方也穿著便衣到場埋伏。趁27歲鄧姓車手出面取款時立即上前將他逮捕，並起出工作證、單據、現金繳款收據等證物。詢後將鄧男依詐欺罪嫌移送法辦。
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