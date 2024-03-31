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高雄通緝犯狂逃1.6公里被逮 藏毒又吞8違規恐挨罰15萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄30歲洪姓男子開著後車燈毀損的汽車上路，被巡邏員警攔查提醒，洪男卻趁機拒檢逃逸，警方在後方追逐約1.6公里後，才成功將洪攔停，洪去年12月因毒品案被檢方發布通緝，車上還查獲9包咖啡包，除了要被移送外，逃逸期間共有8項違規，最重恐吞15萬1200元罰鍰。

仁武警分局表示，仁武派出所警員潘羿甫、侯駿翊、劉軒宇日前深夜巡邏時，在仁武區仁雄路發現洪男駕駛後車燈毀損的汽車上路，3名員警擔心洪會影響後車安全，於是上前攔查提醒，沒料洪男見員警上前，竟加速逃逸。

警方見洪男開車駛離，隨即在後方鳴笛追逐，從仁雄路一路追逐約1.6公里後，成功在赤吉街將洪男攔停，但洪遭警方攔停時，仍情緒激動想要逃跑，還一度辯稱「沒看到警察」，經員警壓制才成功上銬逮捕。

經查，洪男去年12月因涉犯毒品罪被檢方發布通緝，他擔心被解送歸案才會駕車逃逸，警方在洪車上順帶查獲9包毒品咖啡包，檢驗呈卡西酮類陽性反應，洪男見躲不過刑責，才坦承持毒。

全案警詢後，依毒品通緝、違反毒品危害防制條例罪嫌將洪男送辦，另外，洪逃逸期間危險駕駛、拒檢逃逸、後排燈損壞不予修復、不依規定駛入來車道、闖紅燈、不按遵行之方向行駛及不依標誌、標線、號誌指示等8項違規，警方也掣單舉發，最高可處15萬1200元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將洪男壓制後成功上銬逮捕，洪除了要被移送外，逃逸期間共有8項違規，最重恐吞15萬1200元罰鍰。記者張議晨／翻攝
警方將洪男壓制後成功上銬逮捕，洪除了要被移送外，逃逸期間共有8項違規，最重恐吞15萬1200元罰鍰。記者張議晨／翻攝
警方將洪男壓制後成功上銬逮捕，洪除了要被移送外，逃逸期間共有8項違規，最重恐吞15萬1200元罰鍰。記者張議晨／翻攝
警方將洪男壓制後成功上銬逮捕，洪除了要被移送外，逃逸期間共有8項違規，最重恐吞15萬1200元罰鍰。記者張議晨／翻攝

咖啡 毒品 通緝

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