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神明附身？乩童蒙眼開車300公尺 彰化警方蒐證將開罰
一名乩童昨晚涉嫌蒙眼駕車，行駛花壇鄉中山路一段約300公尺抵某公司前 ，信眾紛紛鼓掌叫好，這段影片並上傳社會事新聞影音，有人稱是「神明附身」，另有網友批評，如發生車禍要「推給神明」嗎？彰化警分局已經蒐證，除將予以開單告發外，並將通知車主及蒙眼駕車的乩童到案說明，據依公共危險罪嫌偵辦。
警方指出，依社會事新聞影音披露，昨晚7時45分許，某宮廟一名乩童蒙面紅色布巾，駕駛轎車由花壇鄉中山路與東外環路口，沿著中山路一段往南行駛，行駛至某公司後，開始做法事，並將影片上傳社會事新聞影音。
從影像顯示，當這名乩童駕車遠遠接近時，宮廟前，就有信眾相迎，紛紛喊「來了來了」，並紛紛說「回來了，回來了」，也有人說是「新車測試」，還說是「神蹟，神蹟」。
彰化警分局三家派出所獲知後，今天早上立即處理，所長鄭育安表示，將以道路交通管理處罰條例第43條危險駕車告發這名駕駛人，可處6000到36000元罰鍰，另通知車主及駕駛人到案說明，視證據依公共危險罪偵辦。
影片曝光後，民眾看法不一，有人認為是「神明附身」，顯現神蹟，但也有人認為此一行為不足取，如果撞到人要誰負責，難道要推給神明嗎？
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