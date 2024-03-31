快訊

寶林饒河店個案 王必勝公布米酵菌酸檢驗結果 籲不要恐慌

總質詢開天窗背後 民進黨設內規減半質詢時間 立委也無奈

華爾街日報專訪張忠謀 自曝：中年創業祕辛與優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神明附身？乩童蒙眼開車300公尺 彰化警方蒐證將開罰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一名乩童昨晚涉嫌蒙眼駕車，行駛花壇鄉中山路一段約300公尺抵某公司前 ，信眾紛紛鼓掌叫好，這段影片並上傳社會事新聞影音，有人稱是「神明附身」，另有網友批評，如發生車禍要「推給神明」嗎？彰化警分局已經蒐證，除將予以開單告發外，並將通知車主及蒙眼駕車的乩童到案說明，據依公共危險罪嫌偵辦。

警方指出，依社會事新聞影音披露，昨晚7時45分許，某宮廟一名乩童蒙面紅色布巾，駕駛轎車由花壇鄉中山路與東外環路口，沿著中山路一段往南行駛，行駛至某公司後，開始做法事，並將影片上傳社會事新聞影音。

從影像顯示，當這名乩童駕車遠遠接近時，宮廟前，就有信眾相迎，紛紛喊「來了來了」，並紛紛說「回來了，回來了」，也有人說是「新車測試」，還說是「神蹟，神蹟」。

彰化警分局三家派出所獲知後，今天早上立即處理，所長鄭育安表示，將以道路交通管理處罰條例第43條危險駕車告發這名駕駛人，可處6000到36000元罰鍰，另通知車主及駕駛人到案說明，視證據依公共危險罪偵辦。

影片曝光後，民眾看法不一，有人認為是「神明附身」，顯現神蹟，但也有人認為此一行為不足取，如果撞到人要誰負責，難道要推給神明嗎？

一名乩童昨晚涉嫌蒙眼駕車，行駛花壇鄉中山路約300公尺，影片並上傳社會事新聞影音，警方已經蒐證將依公共危險罪嫌偵辦。圖／翻攝自社會事新聞影音
一名乩童昨晚涉嫌蒙眼駕車，行駛花壇鄉中山路約300公尺，影片並上傳社會事新聞影音，警方已經蒐證將依公共危險罪嫌偵辦。圖／翻攝自社會事新聞影音

彰化 影片 神明

延伸閱讀

彰化鹿港創意蔬食！醬烤酥鰻魚、紅燒獅子頭顛覆你的味蕾

「溪湖女婿」捨醫學中心下鄉 開外科診所守護南彰健康

彰化單車賽傳憾事…台南義消搶救同場選手仍不治 不捨嘆「我盡力了」

第6間宮廟博物館！「保生大帝信仰重鎮」台南學甲慈濟宮獲認證

相關新聞

影／新莊超火爆八旬老翁不爽六旬婦 竟然縱火燒她家

新北市新莊區今天凌晨發生縱火案，警方調閱監視器鎖定犯嫌機車，循線逮捕81歲陳姓老翁突破心防，竟供稱因為之前和65歲老婦吵...

高雄瑪莎拉蒂駕駛左轉改直行 後車減速釀5車連環撞

王姓男子今天凌晨2時20分許，駕駛有「海神」之稱的瑪莎拉蒂名車，行經高雄市中華三路欲左轉光復一街，突發現禁止左轉標誌，王...

神明附身？乩童蒙眼開車300公尺 彰化警方蒐證將開罰

一名乩童昨晚涉嫌蒙眼駕車，行駛花壇鄉中山路一段約300公尺抵某公司前 ，信眾紛紛鼓掌叫好，這段影片並上傳社會事新聞影音，...

高雄翁觀看工人施工瞬間人消失不見 驚魂記影片曝光

78歲蔡姓老翁昨傍晚近5時許在高雄市三民區中華三路與河北二路口，觀看工人施工，蔡以雙手扶著欄杆朝孔洞裡瞧，10餘秒鐘過後...

影／種菜婦遭青竹絲咬一口 苗警前導開道 3分鐘緊急救命

59歲黎姓婦人3月28日在苗栗市住家菜園，遭到青竹絲咬傷，丈夫送醫途中，碰到警車求助前導開道，原本約10分鐘的車程縮短至...

高雄男為愛孫夾娃娃機飲料 猛拍機器雪崩式掉落全帶走慘了

方姓男子因愛孫心切，28日到高雄市鳳山區一家娃娃機玩夾飲料，猛拍打機台，結果飲料雪崩式掉落2、30瓶，方一舉帶走所有飲料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。