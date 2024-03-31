影／種菜婦遭青竹絲咬一口 苗警前導開道 3分鐘緊急救命
59歲黎姓婦人3月28日在苗栗市住家菜園，遭到青竹絲咬傷，丈夫送醫途中，碰到警車求助前導開道，原本約10分鐘的車程縮短至3分鐘，搶時間醫治後並無大礙。
苗栗警察分局文山派出所所長林誠堯、警員張荃3月28日在苗栗市國華路執行巡邏勤務，突然有人拍打警車車窗，求助因太太遭毒蛇咬傷，可以幫忙送醫，警方見狀況危急，鳴笛開道前導護送至衛生福利部苗栗醫院急救。
警方說，遭蛇咬的黎姓婦人在苗栗市郊區的菜園種菜，突然遭到竄出的青竹絲咬傷，丈夫騎機車送醫途中，遇到警車求助，黎婦迅速就醫接受治療已無大礙，家人感謝警方。
苗栗分局表示，為民服務是警察職責所在，雖然警車開道存在一定的風險性，但遇上急迫事故時，警方仍會伸出援手全力協助，但在此仍呼籲民眾，如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。
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