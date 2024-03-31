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高雄男為愛孫夾娃娃機飲料 猛拍機器雪崩式掉落全帶走慘了
方姓男子因愛孫心切，28日到高雄市鳳山區一家娃娃機玩夾飲料，猛拍打機台，結果飲料雪崩式掉落2、30瓶，方一舉帶走所有飲料，李姓台主清點發現不對勁，調監視器報警；警方隔天循線找人，方稱見其他人都這麼做才有樣學樣，不知犯法，但仍被警方依竊盜罪送辦。
鳳山警分局過埤派出所28日晚間，接獲位於鳳山區中安路上娃娃機李姓台主報案，李稱清點機台，發現錢筒內金額很少，但機台內飲料跟彈珠汽水卻少了2、30瓶，不甘損失1000元才報警。
警方查看監視畫面，發現是一名男子猛拍打機台，飲料雪崩式掉落，導致一堆飲料因外力推擠而掉落，男子隨後將掉落的飲料全部帶走。
警方循線追查，隔天查出是方姓男子（64歲）所為，方接獲警方通知才知「事情大條」；方聲稱，當初曾花80元夾到3瓶飲料，因看到其他客人都會敲一敲娃娃機台，飲料掉落，以為也可以這麼做，不知犯法。
方只，飲料全拿給孫子喝，到案後交付剩下的9瓶飲料，希望被害人能原諒不追究，因竊盜罪屬公訴罪；警詢後，仍依竊盜罪嫌將方函送法辦。
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