失聯移工鑽草叢跳竹籬企圖逃逸 仍遭安平警飛奔擒獲
26歲越南籍阮男子昨天下午3點多，徒步行經台南市安平區國平新路一處工地前，見巡邏警員騎機車經過，一時心慌拔腿快速奔逃，鑽草叢、跳竹籬內企圖逃逸，警立即下車追逐約200公尺，終將其制伏，並確認身分為失聯移工，警詢後依違反入出國及移民法送至移民署台南專勤隊收容。
據了解，阮姓男子居留逾期1年半後，平時居無定所，以打零工維生，此次見警心虛開溜，鑽進竹籬企圖甩開員警，不料自己不慎失去平衡，跌倒在地，後續經救護人員包紮並無大礙，而警員追捕過程雖未受傷，但在攀爬竹籬時，無線電因勾到圍籬而損壞。
分局長曹儒林表示，部分失聯移工冒風險打黑工，容易衍生治安隱憂和社會風險，此次除對警員奮勇追緝表示肯定，後續也將持續推動社區警政再出發工作，清查移工易出入場域，以杜絕不法。
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