北市士林拆屋突塌陷 怪手駕駛慘死

台北市士林區一處預售屋銷售中心昨天在拆除時，疑不明原因鋼梁彎曲、樓板塌陷，導致一輛挖土機越南籍潘姓駕駛慘死車內。記者李隆揆／攝影 台北市士林區一處預售屋銷售中心昨天拆除時發生塌陷，二樓樓板砸中工程機具，挖土機越南籍駕駛潘姓男子逃生不及當場死亡，潘男全身血跡斑斑，右手掌被截斷，畫面怵目驚心；現場另有兩名工人失蹤，負責人張姓男子說二人是臨時工，但警方懷疑其中一人是逃逸外勞，將張男列關係人調查，潘男遺體已遺置殯儀館待檢方相驗。

警消表示，現場是一間預售屋銷售中心，日前動工拆除，昨天下午施工期間鋼梁突彎曲傾斜，二樓樓板旋即塌下，砸中三部工程機具，潘姓工人逃跑不及，慘死小型挖土機駕駛座內。

警方調查，潘男家屬案發後到場配合調查，雖然姓氏吻合，但家屬指出的潘男年齡，卻與移民資料有相異，且資料顯示，潘男二○一三年以工作名義來台，二○一五年即離台，潘男確切身分有待釐清。

北市府建管與勞檢處表示，案發時現場是一輛大型挖土機拆除建物二樓樓板，兩輛小型挖土機在樓板下方施作，樓板塌下砸損三部機具，釀成人員死亡。

據了解，有目擊民眾指稱，案發後現場有兩名工人慌忙逃跑，現場負責人張男證實一人為台籍、一人為外籍工人，張男認為他們「不是逃跑，只是害怕躲起來」，因兩人皆為臨時工，但張男除手機號碼外，不知二人確切身分。

警方清查後鎖定台籍楊姓男子駕車沿國道逃跑，外籍男子徒步逃離現場後，搭乘大眾運輸工具前往桃園市，持續追查中。

建管處勒令停工 重罰66萬元

記者楊正海／台北報導

台北市士林區福港街發生工地意外，導致一名山貓駕駛死亡，台北市長蔣萬安趕赴場視察，北市府建管處勒令工地停工，並依違反建築法裁罰卅六萬元，北市勞檢處也依職安法重罰卅萬元。

蔣萬安指出，根據消防局初步回報是基地塌陷，但經實際到場確認後，確認是在樣品屋拆除過程中造成二樓地板塌陷。市府接獲通報後，建管處、勞檢處等相關單位，都在第一時間進行勘查並勒令停工。

蔣萬安強調，現場必須在符合所有安全標準後，才有可能復工。勞檢處也會針對違反職安法的部分來開罰，後續不管是負責拆除作業的廠商，或是相關單位，市府都會釐清原因、追究責任。

建管處表示，現場無地基下陷情形、周遭地質穩定，對周遭建築物的結構安全並無影響，為求謹慎已聯繫公會技師協助現勘結構安全。建管處要求廠商後續施工方式均需符合安全標準，才能恢復施工。