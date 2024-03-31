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台東男遭杜高犬咬傷 飼主將挨罰

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣政府動防所派員前往知本帶回咬傷人的杜高犬，先用吹箭麻醉後載回所內安置。圖／讀者提供
台東縣政府動防所派員前往知本帶回咬傷人的杜高犬，先用吹箭麻醉後載回所內安置。圖／讀者提供
台東年約50歲陳姓男子疑遭比特犬咬傷右腳，血流如注住院治療，家屬報警處理，隔天動物防疫所接獲通報派員捕犬，發現不是比特犬，而是6大猛犬之一的杜高犬，富攻擊性，飼主未依規定繫上鍊繩及放置堅固箱籠內。警方表示，將會依情節處置飼主，飼主對此不予回應。

警方指出，3月27日獲報知本路2段550巷有比特犬咬傷里民，員警抵達現場發現，陳姓男子右腳跟遭犬隻咬傷大量出血，通知消防隊及農業處動物防疫所，家屬表示要追究比特犬主人責任。

動防所隔天派員前往飼主家中捉捕比特犬，抵達現場後，發現肇事犬隻非比特犬，而是杜高犬，由於杜高犬不斷猛吠，且有攻擊性，動保員先用麻醉吹箭射向犬隻，見犬隻昏睡不動，再搬上車載回安置。

動防所長黎煥棠指出，全縣登記飼養的比特犬總計228隻，杜高犬非農業部列管禁養犬隻，但也是國內外認定的6大兇猛犬種之一，飼主必須替犬隻繫上1.5公尺內的鍊繩，配戴散熱透氣口罩或具備防曬及通風功能金屬製堅固箱籠裝載，確保動物及行人安全。

黎煥棠說，飼主未依規定替犬隻繫上鍊繩及放置堅固箱籠內，咬傷人涉及刑事責任。警方則表示，飼主和被害家屬初步達成和解，也完成備案，後續依規定處理。

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