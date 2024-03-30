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空拍機抓「山道猴」！台中136線重機族聚集 警逮21車開罰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區長龍路俗稱136縣道，為大型重機車「車聚」熱門路段，太平警分局今天下午結合中市環保局、台中區監理所執行環警監聯合稽查勤務設點攔查，並首度出動空拍機蒐證。

警方統計，共計攔查34輛車，取締噪音車輛11件、不當改裝車體8件、無照駕駛2件，共計21件，不合格率61.7%，事後依噪音管制法、道路交通管理處罰條例開罰，並通知召回檢驗。

當地太平區東汴里長呂坤龍說，太平區長龍路為連接南投縣國姓鄉，因山區路段蜿蜒且富具挑戰性，為大型重機車聚熱門路段，昔日重機騎士飆車、壓車等危險駕駛層出不窮，改裝的機車行經噪音擾人，影響安寧，經警方大執法有明顯改善，他爭取能增設測速照相器，遏阻飆車族。

警方說明，警方每周六、日在長龍路重兵加強改裝車取締、測速照相，今天更結合環警監聯合稽查勤務，以小區域封鎖巡查，數十名警力針對疑似噪音的改裝車攔查，並由專責人員噪音檢測及改裝車稽查。台中市警局交通警察大隊與無人機警察隊支援空拍機到場執勤，有效鎖定競速或嚴重危險駕駛蒐證。

太平警分局統計，太平區長龍路去年發生193件交通事故，多為機車騎士自摔事故；今年到3月底，交通事故32件，較前年同期的79件、去年同期的59件明顯減少；去年攔查噪音車1481輛、通報取締4395件，依法通知召回檢驗。

太平警分局說明，長龍路為警方執法重點，近期天氣回暖，上山車友漸多，警方將持續加強稽查取締，並透過環警監勤務雙管齊下，呼籲駕駛遵守交通規則，不要有超速、危險駕駛等違法行為，否則警方依法嚴辦，以維護安寧秩序及用路人權益。

太平警分局今天下午結合中市環保局、台中區監理所在太平區長龍路執行環警監聯合稽查設點攔查，並首度出動空拍機蒐證。圖／警方提供
太平警分局今天下午結合中市環保局、台中區監理所在太平區長龍路執行環警監聯合稽查設點攔查，並首度出動空拍機蒐證。圖／警方提供

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