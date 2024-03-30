士林工地塌陷案 工人慘死山貓內「手掌截斷渾身血」遺體仍待相驗

台北市士林區福港街上一處預售屋銷售中心拆除時突塌陷，2樓樓板塌下砸中3輛機具，其中挖土機駕駛越南籍潘姓男子逃跑不及，當場慘死駕駛座內，警方獲報封鎖現場，搜救人員下午5時破壞挖土機，拖出遺體後由禮儀人員協助送至市立第二殯儀館，檢警將擇時相驗，持續追查事故原因。

台北市消防局表示，3月30日下午1時44分獲報，士林區福港街212號前工地發生建物塌陷事故，砸中數輛工程機具，其中一輛小山貓（小型挖土機）被砸中，駕駛重傷，救護人員到場時，駕駛座內男姓駕駛已明顯死亡。

建管、勞檢處人員表示，相關工程未注意建物結構、未確保工程安全，致生工安事故，分別依違反建築法、職業安全衛生法等規定開罰9萬、30萬元，即起勒令停工，待條件符合規定標準才可復工。

警方表示，案發後現場負責人44歲張姓男子配合調查，將製作筆錄釐清事發過程，另據目擊民眾指稱，案發後有2名工人慌忙離場，清查後確實不見人影，張姓負責人也證實有1名外籍工人、1台籍工人失蹤，聯繫不上2人，雖張男對此推斷「不是逃跑，是嚇到了躲起來」，但員警發現外籍工人徒步離開現場，台籍工人更駕車駛離，正循線追查2人下落。

據悉，死者是越南籍潘姓男子，事故發生他當場慘死，其家屬聞訊到場查看，崩潰跪地痛哭；現場人員下午5時許破壞挖土機駕駛座，身穿工作服的潘男全身血跡斑斑，右手掌被截斷，消防員拖出遺體後，交由禮儀人員協助送往台北市立第二殯儀館，士林地檢接獲警方報驗後，將擇時相驗，釐清案情。