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不滿女友被看一眼…男嗆對方「看三小」 慘遭五人圍毆逞凶

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子這月24日晚上與女友新北市林口一家KTV離開，才走出大門口與李男擦身而過，李男看了看黃男女友一眼，黃說了句「看三小」，李男被嗆，怒衝向前回嗆並動手推倒黃男離開。5分鐘後，李男從包廂帶了4男徒手毆打黃男，造成黃男頭部多處鈍挫傷，所幸送醫無礙。警方獲報到場，帶回逞凶5人依法究辦。

據了解，被害黃姓男子（21歲）這個月24日與友在新北市林口區民富路一家KTV唱歌，當晚8時45分左右，黃男帶著女友準備離開，豈料，兩人走出門口與李男擦身而過，李男（28歲）眼瞧了黃男女友一眼，黃男覺得女友被冒犯嗆了句「看三小」。

李男被嗆怒衝向前朝著黃男一陣飆罵，過程中，李男動手推倒黃男，導致黃男頭部撞地，李男見黃男倒地旋即走進KTV內，留下錯愕的黃男與其女友。5分鐘後，李男從包廂帶了陳男（24歲）、李男（34歲）、李男（17歲）、黃男（29歲）返回KTV門口。見被害人黃男沒有離開，5人衝前對黃男拉扯、毆打直到倒地，才又返回包廂內。

警方獲報到場，協助黃男送醫後沒有大礙，隨後在KTV包廂找到逞凶5人，一併帶回查辦，黃男對5人提告傷害，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌將5人法辦。

被害人黃男遭李男等5人徒手毆打成傷，警在新北市林口區一家KTV包廂內逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
被害人黃男遭李男等5人徒手毆打成傷，警在新北市林口區一家KTV包廂內逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
被害人黃男遭李男等5人徒手毆打成傷，警在新北市林口區一家KTV包廂內逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
被害人黃男遭李男等5人徒手毆打成傷，警在新北市林口區一家KTV包廂內逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
被害人黃男遭李男等5人徒手毆打成傷，警在新北市林口區一家KTV包廂內逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
被害人黃男遭李男等5人徒手毆打成傷，警在新北市林口區一家KTV包廂內逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
被害人黃男遭李男等5人徒手毆打成傷，警在新北市林口區一家KTV包廂內逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
被害人黃男遭李男等5人徒手毆打成傷，警在新北市林口區一家KTV包廂內逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

KTV 女友 新北

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