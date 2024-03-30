快訊

恐含金屬碎片…「3支裝Magnum經典雪糕」流入台灣？ 食藥署回應

感情剛萌芽…短命戀情才公開認愛2周 韓韶禧分手柳俊烈

綠營大老當著蔡總統面撂重話 批「民進黨不重視文化」在北台全軍覆沒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭潭離奇意外…去年開鬼門才救落水女子 5旬婦昨為救狗溺斃同地點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市53歲楊姓婦人昨天為落水的毛小孩，不慎溺斃蘭潭三信亭附近溢流道集水區，但消防人員詫異地是，楊婦去年農曆鬼門開當日凌晨，在同一地點報案救1名落水女子，沒想到卻在同地點溺斃；消息傳開後蘭潭有「鯉魚精抓交替」傳說，再次成為靈異話題。

檢警調查，楊女常在蘭潭三信亭附近餵養貓狗，昨天上午10點多，帶毛小孩在三信亭旁圳溝務農，發現毛小孩落水，情急跳下水要搶救上岸，水深不慎溺水，楊婦臉部朝下，浮在水面。蘭潭消防分隊獲報，打撈楊婦上岸無呼吸心跳，送聖馬爾定醫院急救不治。檢警法醫昨天相驗，死因為生前落水溺水窒息呼吸衰竭。

消防人員說，巧合的是，去年8月16日農曆開鬼門開凌晨2點多，有名39歲女子在蘭潭三信亭附近散步掉落溢流道，被水流衝到集水區，及時拉住水管呼救，周邊狗兒狂吠，住附近楊姓婦人通報消防隊，警消獲報到場將女子順利救上岸，女子意識清楚，無生命危險。

蘭潭有「鯉魚精抓交替」傳說，去年開鬼門有人溺水獲救，現在未開鬼門，枯水期，仁義潭引水蘭潭，蘭潭近滿庫，傳出救狗溺水意外，又成為靈異話題；防釣魚溺水，水公司五區管理處架設高鐵格網，扶輪社捐贈救生圈，布置蘭潭四周。

蘭潭傳離奇巧合意外，救狗溺斃女子去年開鬼門曾救落水女子，枯水期，仁義潭引水蘭潭，蘭潭近滿庫。記者魯永明／攝影
蘭潭傳離奇巧合意外，救狗溺斃女子去年開鬼門曾救落水女子，枯水期，仁義潭引水蘭潭，蘭潭近滿庫。記者魯永明／攝影

嘉義 毛小孩 溺水 蘭潭 靈異 鬼門開

延伸閱讀

配合枯水期清淤 蘭潭巫家百年水井今年看不見

改造蘭潭 嘉市府攜手嘉大 爭取「林梢夕照月影潭心」計畫

軍人開車掉入南寮漁港 車上失智母溺水半小時送醫不治

防蘭潭落水意外！嘉市府建置偵測系統… 執勤者正是40年前殉職義消孫子

相關新聞

士林工地地基塌陷奪1命！蔣萬安趕赴現場視察 工地勒令停工

台北市士林區福港街下午發生工地意外，現場是銷售中心拆除工地，2樓樓地板塌陷，現場一名山貓駕駛無生命跡象，受困中。台北市長...

蘭潭離奇意外…去年開鬼門才救落水女子 5旬婦昨為救狗溺斃同地點

嘉義市53歲楊姓婦人昨天為落水的毛小孩，不慎溺斃蘭潭三信亭附近溢流道集水區，但消防人員詫異地是，楊婦去年農曆鬼門開當日凌...

彰化經典百K單車自我挑戰釀意外 1死4傷

2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發，來自全台約5千名選手參加，途中6人...

士林拆除工程釀工安意外…樓板塌陷砸死山貓駕駛 北市府裁罰30萬元

台北市士林區福港街一處建物拆除工程工地今午發生工安意外，2樓樓板塌陷，砸損數量工程機具，其中一輛小型挖土機駕駛當場慘死駕...

士林拆除工程樓板塌陷、鋼筋扭曲 越籍山貓駕駛當場不幸喪命

台北市士林區福港街一處建物拆除工程工地今午發生工安意外，2樓樓板因不明原因塌陷，砸損數量工程機具，其中一輛小型挖土機駕駛...

台南東區餐廳廚房女員工作業不慎 手掌深陷絞肉機動彈不得

台南東區長榮路3段一餐廳1名年約30歲女員工，今天下午1時57分許在廚房作業時，右手掌不慎遭絞肉機夾住動彈不得，消防局據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。