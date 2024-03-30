蘭潭離奇意外…去年開鬼門才救落水女子 5旬婦昨為救狗溺斃同地點

嘉義市53歲楊姓婦人昨天為落水的毛小孩，不慎溺斃蘭潭三信亭附近溢流道集水區，但消防人員詫異地是，楊婦去年農曆鬼門開當日凌晨，在同一地點報案救1名落水女子，沒想到卻在同地點溺斃；消息傳開後蘭潭有「鯉魚精抓交替」傳說，再次成為靈異話題。

檢警調查，楊女常在蘭潭三信亭附近餵養貓狗，昨天上午10點多，帶毛小孩在三信亭旁圳溝務農，發現毛小孩落水，情急跳下水要搶救上岸，水深不慎溺水，楊婦臉部朝下，浮在水面。蘭潭消防分隊獲報，打撈楊婦上岸無呼吸心跳，送聖馬爾定醫院急救不治。檢警法醫昨天相驗，死因為生前落水溺水窒息呼吸衰竭。

消防人員說，巧合的是，去年8月16日農曆開鬼門開凌晨2點多，有名39歲女子在蘭潭三信亭附近散步掉落溢流道，被水流衝到集水區，及時拉住水管呼救，周邊狗兒狂吠，住附近楊姓婦人通報消防隊，警消獲報到場將女子順利救上岸，女子意識清楚，無生命危險。

蘭潭有「鯉魚精抓交替」傳說，去年開鬼門有人溺水獲救，現在未開鬼門，枯水期，仁義潭引水蘭潭，蘭潭近滿庫，傳出救狗溺水意外，又成為靈異話題；防釣魚溺水，水公司五區管理處架設高鐵格網，扶輪社捐贈救生圈，布置蘭潭四周。