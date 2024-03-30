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士林拆除工程樓板塌陷、鋼筋扭曲 越籍山貓駕駛當場不幸喪命
台北市士林區福港街一處建物拆除工程工地今午發生工安意外，2樓樓板因不明原因塌陷，砸損數量工程機具，其中一輛小型挖土機駕駛當場慘死駕駛座內，警方目前已封鎖現場，調查釐清中。
台北市消防局表示，3月30日下午1時44分獲報，福港街212號旁工地建物發生塌陷，一輛小山貓「挖土機」駕駛越南籍潘姓男子遭2樓樓板砸中受困，救護人員到場時駕駛已明顯死亡。
警方表示，現場是一處預售屋銷售中心進行拆除作業，挖土機拆除2樓樓板時結構塌陷，鋼筋扭曲、整片樓板塌下，砸中數量工程機具，目前已封鎖現場，將現場負責人44歲張姓男子帶返警所釐清中。
由於案發地點與轄區後港派出所相距約100公尺，有員警說，案發時先聽聞巨響，再聽見民眾驚呼，立刻跑出派出所查看，建物樓板已塌落；目擊民眾則說，案發當時看到樓板下陷，立刻向後撤退，所幸未遭波及。
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