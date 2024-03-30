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三重男酒醉沒帶鑰匙爬外牆 5樓墜落當場死亡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

莊姓男子今天清晨帶著酒意返回三重租處，疑因沒帶鑰匙，竟從一樓攀爬外牆欲進入到6樓租處，未料，在5樓處失足墜落，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，宣告不治。警方勘驗現場沒有外力介入跡象，確切死因待查。

據了解，莊姓男子（34歲）疑有喝酒習慣，鮮少與家人聯繫的他，今年1月中旬租下新北市三重區仁愛街一處6樓民宅。今天清晨5時許，他帶著酒意返回租處，卻因沒帶鑰匙，醉語向一名路過婦人表示「我沒帶鑰匙，我要爬上去」

婦人以為他酒醉胡言亂語，沒多禮會便行離去，沒想到，今天上午8時許，民眾經過該處發現莊男倒臥血泊中，趕緊報警處理。警、消趕抵檢視他頭顱變形、四肢骨折，當場已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。

警方勘驗現場，發現外牆、遮雨棚街有人攀爬、鞋子痕跡，研判應是攀爬外牆不慎失足導致意外死亡，初步排除有人為可能，警方循線通知家屬協處，後續朝意外方向偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

裝男疑似攀爬外牆失足墜落死亡，警通知家屬到場協處。記者曾伯愷／翻攝
裝男疑似攀爬外牆失足墜落死亡，警通知家屬到場協處。記者曾伯愷／翻攝

三重 鑰匙

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