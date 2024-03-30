快訊

貴婦奈奈加拿大喊冤 「美味人妻」爆她跑路前圈錢「揪人儲值1人300萬」

入侵軌道！台鐵「鳴日號」疑撞擊廢鋼軌 東線列車7列次受延誤

別吃3支裝Magnum經典雪糕！英食品局示警恐有金屬碎片 「台灣也有賣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／愛情詐騙迷昏頭！海山警衝銀行擋匯款 3天2件共328萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市洪姓男子日前落入愛情詐騙陷阱迷昏頭，到銀行欲匯款200萬元，海山警方接獲行員通報急衝銀行，聯手其女兒苦苦勸說兩小時，終於成功阻擋洪男匯款；連姓男子落入詐團愛情詐騙陷阱，昨天也到銀行欲匯款128萬元，海山警方接獲行員通報迅速到場勸說，才成功阻擋連男匯款。

新北市海山警分局海山派出所本周三上午11時許，接獲台新銀行新板分行報案，有民眾疑似遭遇詐騙。經巡邏員警楊承樾、蔡岳昇到場了解，洪男（70歲）向警方表示，日前在網路上認識一名崔姓女子，因崔女有購買土地之需求，要求洪男協助匯款200萬元至其指定帳戶，洪男不疑有他至銀行填寫匯款單，行員察覺有異，通報警方到場處理。

員警向洪男解釋此為詐騙集團「假交友詐騙」慣用手法，洪男聽後隨即匆匆離去，未料2個小時後，洪男再度返回銀行，堅持提領200萬元，員警楊承樾、黃曉鴻二度到場說明，洪男仍深信不疑，警方只好聯繫其女兒到場共同勸阻，最終成功攔阻洪男打消念頭，也讓家屬感激不已。

無獨有偶，海山員警林瑞瑤昨天上午10時許接獲國泰世華新板分行報案，連男（72歲）疑似遭遇詐騙，表示要提領128萬元，聲稱要替親人購買結婚用金飾，因銀行紀錄顯示，連男日前也曾至銀行以相同理由欲匯款，當時已遭勸阻，未料仍執迷不悟，經林員再三勸說後始打消匯款念頭，並依規定進行詐騙通報。

海山警分局長陳保緒表示，113年迄今海山警分局已攔阻詐騙金額共4464萬元，查緝詐欺車手21名，打擊詐騙集團不遺餘力，透過警民共同聯手，3天內成功攔阻328萬元，他呼籲民眾對於有疑慮的匯款要求，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，切勿陷入詐騙集團的話術套路，以防止受騙上當致悔不當初。

新北市洪姓男子日前落入愛情詐騙陷阱迷昏頭，到銀行欲匯款200萬元，海山警方接獲行員通報急衝銀行，聯手其女兒苦苦勸說兩小時，終於成功阻擋洪男匯款。記者王長鼎／翻攝
新北市洪姓男子日前落入愛情詐騙陷阱迷昏頭，到銀行欲匯款200萬元，海山警方接獲行員通報急衝銀行，聯手其女兒苦苦勸說兩小時，終於成功阻擋洪男匯款。記者王長鼎／翻攝
新北市連姓男子落入詐團愛情詐騙陷阱，昨天到銀行欲匯款128萬元，海山警方接獲行員通報到場勸說，才成功阻擋連男匯款。記者王長鼎／翻攝
新北市連姓男子落入詐團愛情詐騙陷阱，昨天到銀行欲匯款128萬元，海山警方接獲行員通報到場勸說，才成功阻擋連男匯款。記者王長鼎／翻攝

愛情 詐騙集團

延伸閱讀

家暴男駕車衝撞臨檢站 北市警開3槍逮人判刑6月

阿德登山隊喊告 四叉貓自承翻車：好怕被告！乖乖的道歉並刪文

民宿業者槍擊數發部遭四叉貓抹黑 阿德登山隊不滿將蒐證提告

白恐時代悲歌：吳泰安事件與臺東海山寺冤案

相關新聞

影／又見帝王行人！台南阿伯大搖大擺過馬路 駕駛嗆「要找死逆」

台南有民眾在臉書社群「台南大小事」分享行車記錄器畫面，指出28日晚間9時30分左右，行經公園、民族路2段路口，遇到一名阿...

彰化經典百K單車自我挑戰 55歲選手自摔後送醫不治

2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今天上午從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發，55歲李姓選手騎到竹塘鄉自來...

三重男酒醉沒帶鑰匙爬外牆 5樓墜落當場死亡

莊姓男子今天清晨帶著酒意返回三重租處，疑因沒帶鑰匙，竟從一樓攀爬外牆欲進入到6樓租處，未料，在5樓處失足墜落，當場沒有生...

影／尿急嗎？三寶國道車陣不停鑽 網友上傳抖音留言酸爆

國道一號鼎金系統南下路段，昨天下午5時許正值下班尖峰時間，有網友目擊一輛轎車紅色轎車，不是左搖右晃打方向燈，就是急煞企圖...

影／愛情詐騙迷昏頭！海山警衝銀行擋匯款 3天2件共328萬

新北市洪姓男子日前落入愛情詐騙陷阱迷昏頭，到銀行欲匯款200萬元，海山警方接獲行員通報急衝銀行，聯手其女兒苦苦勸說兩小時...

影／台北車站旁開天九場遭兩路攻堅 業者：開沒一周「五告衰」

台北市警方上周發現台北車站旁某民宅人員進出異常，還在深夜搬運「天九牌桌」，研判屋內暗藏賭場，昨凌晨持票搜索，同步從頂樓、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。