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影／愛情詐騙迷昏頭！海山警衝銀行擋匯款 3天2件共328萬
新北市洪姓男子日前落入愛情詐騙陷阱迷昏頭，到銀行欲匯款200萬元，海山警方接獲行員通報急衝銀行，聯手其女兒苦苦勸說兩小時，終於成功阻擋洪男匯款；連姓男子落入詐團愛情詐騙陷阱，昨天也到銀行欲匯款128萬元，海山警方接獲行員通報迅速到場勸說，才成功阻擋連男匯款。
新北市海山警分局海山派出所本周三上午11時許，接獲台新銀行新板分行報案，有民眾疑似遭遇詐騙。經巡邏員警楊承樾、蔡岳昇到場了解，洪男（70歲）向警方表示，日前在網路上認識一名崔姓女子，因崔女有購買土地之需求，要求洪男協助匯款200萬元至其指定帳戶，洪男不疑有他至銀行填寫匯款單，行員察覺有異，通報警方到場處理。
員警向洪男解釋此為詐騙集團「假交友詐騙」慣用手法，洪男聽後隨即匆匆離去，未料2個小時後，洪男再度返回銀行，堅持提領200萬元，員警楊承樾、黃曉鴻二度到場說明，洪男仍深信不疑，警方只好聯繫其女兒到場共同勸阻，最終成功攔阻洪男打消念頭，也讓家屬感激不已。
無獨有偶，海山員警林瑞瑤昨天上午10時許接獲國泰世華新板分行報案，連男（72歲）疑似遭遇詐騙，表示要提領128萬元，聲稱要替親人購買結婚用金飾，因銀行紀錄顯示，連男日前也曾至銀行以相同理由欲匯款，當時已遭勸阻，未料仍執迷不悟，經林員再三勸說後始打消匯款念頭，並依規定進行詐騙通報。
海山警分局長陳保緒表示，113年迄今海山警分局已攔阻詐騙金額共4464萬元，查緝詐欺車手21名，打擊詐騙集團不遺餘力，透過警民共同聯手，3天內成功攔阻328萬元，他呼籲民眾對於有疑慮的匯款要求，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，切勿陷入詐騙集團的話術套路，以防止受騙上當致悔不當初。
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