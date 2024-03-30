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登山男為看野生動物迷路20公里 找到他時已過一個山頭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

68歲王姓男子昨天與妻和朋友到台中市和平區長壽山登山步道登山，途中他為了看野生動物脫隊獨自離開路線，迷路走了20多公里，走過一個山頭，還好妻子報案，和平警方昨晚找到他。

昨天下午4點42分，台中市消防局接獲請求協尋通報，立即派搜救人員到步道搜尋，和平警分局大棟派出所長謝濬紘及警員張健能也到場了解情況，山區網路訊號不穩，無法取得王男所在GPS定位，眾人正苦尋線索時，王男用僅存微弱電力的手機撥通妻子電話，大約告知身邊附近景物。

大棟派出所長謝濬紘聽完王妻敘述後，大概了解所處位置，立即聯繫鄰近雙崎派出所一起搜尋，雙崎派出所所長龔祖玉及警員陳昶印接獲通知後，判斷轄內可能區域，迅速出動找尋，昨晚8點順利在雙崎部落觀音橋前尋獲王男，該處距離出發地點已相距一個山頭，從王男手錶紀錄，他已獨自摸索走了20多公里。

員警將虛弱的王男帶回派出所，提供便當及飲水止飢，立即連繫其妻請她放心，妻子及朋友也在員警引導下開車抵達雙崎派出所與王男團聚，忐忑不安的妻子和朋友看到王男平安後，終於卸下心中大石。

和平警分局提醒進入山區旅遊民眾，登山活動有一定風險，務必事先準備足夠糧食、飲水及頭燈，可利用手機下載登山離線地圖，避免於迷途時錯失方向。

68歲王姓男子昨天與妻子和朋友到台中市和平區長壽山步道郊遊，他獨自脫隊離開步道路線迷失方向，昨天下4點42分確定他失聯報案，警方昨晚找到人。圖／警方提供
68歲王姓男子昨天與妻子和朋友到台中市和平區長壽山步道郊遊，他獨自脫隊離開步道路線迷失方向，昨天下4點42分確定他失聯報案，警方昨晚找到人。圖／警方提供
68歲王姓男子昨天與妻子和朋友到台中市和平區長壽山步道郊遊，他獨自脫隊離開步道路線迷失方向，昨天下4點42分確定他失聯報案，警方昨晚找到人。圖／警方提供
68歲王姓男子昨天與妻子和朋友到台中市和平區長壽山步道郊遊，他獨自脫隊離開步道路線迷失方向，昨天下4點42分確定他失聯報案，警方昨晚找到人。圖／警方提供

台中市 登山步道

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