嘉義男開租來的「移動豪宅」賓利車連撞兩車 傷1路人

嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞，強大的撞擊力讓轎車遭撞後往前滑行10餘公尺，直至撞上路邊另輛休旅車才停下。

四散汽車零件還噴飛到在車子旁聊天的路人身上，造成1名26歲女性傷者雙腳多處擦傷，且突如其來的事故嚇到雙腳站不穩需要朋友攙扶，2名駕駛經評估均無受傷，警方酒測都零，車禍原因警方鑑定調查中。

救護人員對女傷者進行檢傷，發現傷者意識清楚，神經學檢查無明顯異常，僅有雙腳多處擦傷。立即將傷者送往部立嘉義醫院治療，後續肇事責任交由員警處理。警方說，賓利車是駕駛租來的，車禍路口無交通號誌。