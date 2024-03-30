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嘉義男開租來的「移動豪宅」賓利車連撞兩車 傷1路人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞，強大的撞擊力讓轎車遭撞後往前滑行10餘公尺，直至撞上路邊另輛休旅車才停下。

四散汽車零件還噴飛到在車子旁聊天的路人身上，造成1名26歲女性傷者雙腳多處擦傷，且突如其來的事故嚇到雙腳站不穩需要朋友攙扶，2名駕駛經評估均無受傷，警方酒測都零，車禍原因警方鑑定調查中。

救護人員對女傷者進行檢傷，發現傷者意識清楚，神經學檢查無明顯異常，僅有雙腳多處擦傷。立即將傷者送往部立嘉義醫院治療，後續肇事責任交由員警處理。警方說，賓利車是駕駛租來的，車禍路口無交通號誌。

據了解，遭撞傷賓利車價格千萬元起跳，汽車維修廠人員評估事故的照片表示，賓利車零件都非常貴，一個車燈就要價20萬元，賓利前車頭損壞嚴重，車燈、保險桿、引擎蓋、水箱等受損，光維修的基本費用就要80萬。警方說，車禍鑑定看責任歸屬，駕駛投保由保險公司理賠，不足額車主要自負。

嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚近11點獲報，市區福義街與福全街口發生車禍，救護人員抵達發現，1輛有「移動豪宅」之稱的逾千萬賓利轎車，與1輛轎車碰撞。記者魯永明／翻攝

嘉義 車禍

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