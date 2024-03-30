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高雄新興區2地1小時聯檢500多輛汽機車 噪音來源找到了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區住戶檢舉，常有汽車深夜發出噪音，昨天深夜，警方與環保局選定2處檢舉較多路口，聯合稽查改裝車，1小時聯檢500多輛汽機車，對發出噪音的汽車開出複檢通知書，但發覺竟大多是泊車小弟重踩油門製造出噪音，車主反而遭殃。

高雄市新興區常有住戶向110或市府1999專線，檢舉半夜常有汽車發出噪音；約1周前，大同一路住戶還曾錄影貼網，痛斥每天凌晨就有不少轎車猛踩油門，發出噪音，令他們難眠，質疑警方縱容。

高雄市警新興分局與環保局針對民眾檢舉噪音問題，啟動聯合稽查專案，昨天深夜11時至今天凌晨零時，選定檢舉數較多的新興區中山一路與大同一路、青年一路與復興二路2路段，由警方動員56名員警，配合環保局6名稽查人員取締改裝車發出噪音。

新興警分局表示，1小時當中，攔檢疑改裝車或發出噪音的車輛共528輛，其中15輛發出噪音車輛，發覺多數是附近夜店的泊車小弟幫客人泊車，因重踩油門，引擎發出巨聲，由環保局開出複檢通知書給車主，若沒依規定到檢或到檢不合格，環保局依據噪音管制法第28條規定，開罰1800元至3600元罰鍰。警方告誡泊車小弟及業者，別急於泊、送車，影響安寧。

警方在這次聯檢專案勤務中，並查獲鄭姓男子（55歲）騎機車酒駕，呼氣酒測值每公升0.24毫克，依法扣車開罰。

警方表示，去年新興警分局利用巡邏、路檢、交通稽查、取締酒駕等勤務，也曾將1143輛改裝排氣管發出噪音的車輛，函送環保局複檢，其中607輛車經環保局開罰；今年1至3月另函報281件給環保局複檢中，警方將再不定時取締非法噪音車，還給居家安寧。

高雄警方與環保局聯檢改裝車發出噪音，發現最秦噪音來源竟來自泊車小弟。記者林保光／翻攝
高雄警方與環保局聯檢改裝車發出噪音，發現最秦噪音來源竟來自泊車小弟。記者林保光／翻攝
高雄警方與環保局聯檢改裝車發出噪音，發現最秦噪音來源竟來自泊車小弟。記者林保光／翻攝
高雄警方與環保局聯檢改裝車發出噪音，發現最秦噪音來源竟來自泊車小弟。記者林保光／翻攝
高雄警方昨深夜動員與環保局聯檢改裝車發出噪音。記者林保光／翻攝
高雄警方昨深夜動員與環保局聯檢改裝車發出噪音。記者林保光／翻攝

住戶 噪音 高雄市

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