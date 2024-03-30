基隆台62線西向瑪陵隧道內4車追撞 5人輕傷送醫

台62線快速道路西向1公里瑪陵隧道內，今天上午9點多發生貨車、計程車、自小客等4車追撞事故，疑未保持安全距離，消防人員及國國道警方趕至處理，共有5名傷者都是輕傷、意識清楚，救護車送往基隆長庚醫院檢查，肇事原因由警方調查處理。

基隆市消防局今天上午9時9分獲報，62線快速道路西向1公里，在瑪陵隧道內發多車相撞事故，疑有人受困車內，出動安樂、百福、中山分隊動救災車輛6輛及3輛救護車、人員共17名前往救援。