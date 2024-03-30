影／蘆洲屁孩臉書互嗆 他撂來8人推倒機車嗆聲…1分鐘快閃

林姓少年與詹姓少年因機車修理費在臉書Messenger隔空嗆聲，昨天凌晨林姓少年找來8友前往新北市蘆洲區中原路，推倒 姓少年機車、叫囂嗆罵1分鐘後旋即快閃離開。警方獲報循線捕逮人，依法究辦。

據了解，林姓少年（17歲）與詹姓少年（16歲）彼此熟識，日前詹姓少年欠林姓少年機車修理費，兩人互生為嫌隙，雙方透過臉書Messenger隔空嗆聲，兩人你一言我一句穢語不斷，還互叫出來輸贏。

今天凌晨3時許，林姓少年得知詹姓少年人在新北市蘆洲區中原路一家雪茄館內。林姓少年遂找來黃男（22歲）、周男（24歲）、業姓少年（17歲）、陳姓少年（16歲）、呂姓少年（15歲）、呂姓少年（17歲）、陳姓少年（17歲）、李姓少年（17歲）等8人前往。只見眾少到場先是一陣嗆罵，旋即推倒詹姓少年機車，整個過程短短1分多鐘，眾少逞凶後迅速騎車離開。