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影／蘆洲屁孩臉書互嗆 他撂來8人推倒機車嗆聲…1分鐘快閃
林姓少年與詹姓少年因機車修理費在臉書Messenger隔空嗆聲，昨天凌晨林姓少年找來8友前往新北市蘆洲區中原路，推倒 姓少年機車、叫囂嗆罵1分鐘後旋即快閃離開。警方獲報循線捕逮人，依法究辦。
據了解，林姓少年（17歲）與詹姓少年（16歲）彼此熟識，日前詹姓少年欠林姓少年機車修理費，兩人互生為嫌隙，雙方透過臉書Messenger隔空嗆聲，兩人你一言我一句穢語不斷，還互叫出來輸贏。
今天凌晨3時許，林姓少年得知詹姓少年人在新北市蘆洲區中原路一家雪茄館內。林姓少年遂找來黃男（22歲）、周男（24歲）、業姓少年（17歲）、陳姓少年（16歲）、呂姓少年（15歲）、呂姓少年（17歲）、陳姓少年（17歲）、李姓少年（17歲）等8人前往。只見眾少到場先是一陣嗆罵，旋即推倒詹姓少年機車，整個過程短短1分多鐘，眾少逞凶後迅速騎車離開。
警方獲報出動快打部隊趕抵，但眾少已不在現場，警旋即調閱監視器循線於蘆洲區環堤大道與中正路口，攔下5輛機車9人，當場逮捕帶回查辦。偵詢時，林姓少年坦承糾眾給教訓，警詢後依妨害秩序、毀損等罪嫌送辦。
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