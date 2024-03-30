竹北補習班吃點心 疑食物中毒
寶林茶室中毒事件釀2人死亡，初步證實與米酵菌酸有關，讓民眾不敢輕忽食物中毒事件。新竹縣衛生局昨天接獲通報，指竹北市某美語補習班學童有52名學童前天下午吃完點心後，陸續出現嘔吐及腹瀉，其中2名學童住院，檢驗結果2周後出爐。
至於餐飲業者造成消費者食物中毒的代價也不小；桃園忠貞市場排隊美食「阿箴越南法國麵包」去年8月初在3天內造成514人食物中毒，檢驗麵包及配料，發現有沙門氏桿菌及仙人掌桿菌，阮姓負責人偵查中與近300人和解，賠償224萬4551元，桃園地檢署近日依違反食安法起訴阮女，建請法院審酌阮女犯後積極和解，量處適當之刑。
新竹縣教育局表示，目前仍無法得知學童嘔吐及腹瀉的原因，已採檢送驗，教育局也已請補習班業者完成班內消毒，暫時不代訂外送餐點。據了解，這家連鎖美語補習班，前天下午訂餐內容為養樂多、牛角麵包，學童吃完後1至2小時陸續出現症狀。
衛生局指出，稽查人員檢視餐點的儲放環境，並抽驗點心及補習班飲水機飲用水，結果預計2周後出爐。若檢出病原菌，將依法開罰6萬元以上罰鍰。
至於桃園阿箴越南法國麵包食物中毒案，因業者有投保，這次事件由保險公司負責賠償。阮女目前已放棄經營店面。
2023年8月2日與3日，有514人食用受汙染的餐點後，出現發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎的食物中毒症狀，紛紛就醫，其中12名消費者驗出有沙門氏桿菌。衛生局稽查發現備料處的冰箱溫度不足、防蟲簾未落實緊閉、有蒼蠅出沒、部分食材未落實束口、層架有生鏽且緊臨砧板等，並驗出麵包等餐點含沙門氏桿菌、仙人掌桿菌。
檢方指出，法國麵包每個90元，沒收或追徵犯罪不法所得發還被害人，每人只能獲賠原先的購買金額，無實質幫助。阮女起訴前與283名被害人和解，負責麵包價金、醫藥費及精神賠償，尚有198名被害人聯繫中。
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