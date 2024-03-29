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台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

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影／婦人投資虛擬貨幣遭騙 六龜警逮重量級上百公斤車手

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

家住高雄六龜的謝姓女子，日前誤信網路股票投資廣告，遭人詐騙台幣5萬元，六龜警方獲報後成立專案小組，於3月27日逮捕施姓、謝姓嫌犯。其中謝嫌體重超過一百公斤，身形魁武，幸好逮捕時相當配合，警方對兩人偵詢後，連同所蒐集之證據解送橋頭地檢署偵辦。

高雄市六龜區30歲謝姓女子透過網路臉書看到投資股票廣告，不疑有他，先是按照對方指示匯款台幣2萬元到指定帳戶。接著這名網路暱稱「小天」的人又表示股票投資槓桿需10萬元，謝女未有足夠資金，但可以代墊5萬元，惟謝女仍需自籌5萬元購買虛擬貨幣

於是雙方約定於3月11日於寶來某超商交付款項，當天12點由施姓犯嫌駕駛自小客車搭載犯謝嫌前往。但謝嫌收取台幣5萬元後，卻僅交付1紙虛擬貨幣買賣同意書，謝女認為遭詐騙，遂訴請警方調查。

六龜分局接獲報案後，立即成立專案小組偵辦，於3月27日持拘票循線分別於高雄市三民區逮捕謝姓及施姓嫌犯，謝嫌身材高大，體重超過100公斤，幸好逮捕時並未反抗。專案人員當兩嫌帶回偵詢後，連同所蒐集之證據解送橋頭地檢署偵辦，並持續向上溯源查緝。

謝姓嫌犯體格壯碩，幸好警方逮捕時並未遇到反抗。圖／六龜分局提供
謝姓嫌犯體格壯碩，幸好警方逮捕時並未遇到反抗。圖／六龜分局提供

六龜 虛擬貨幣

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