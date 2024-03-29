影／婦人投資虛擬貨幣遭騙 六龜警逮重量級上百公斤車手

家住高雄六龜的謝姓女子，日前誤信網路股票投資廣告，遭人詐騙台幣5萬元，六龜警方獲報後成立專案小組，於3月27日逮捕施姓、謝姓嫌犯。其中謝嫌體重超過一百公斤，身形魁武，幸好逮捕時相當配合，警方對兩人偵詢後，連同所蒐集之證據解送橋頭地檢署偵辦。

高雄市六龜區30歲謝姓女子透過網路臉書看到投資股票廣告，不疑有他，先是按照對方指示匯款台幣2萬元到指定帳戶。接著這名網路暱稱「小天」的人又表示股票投資槓桿需10萬元，謝女未有足夠資金，但可以代墊5萬元，惟謝女仍需自籌5萬元購買虛擬貨幣。

於是雙方約定於3月11日於寶來某超商交付款項，當天12點由施姓犯嫌駕駛自小客車搭載犯謝嫌前往。但謝嫌收取台幣5萬元後，卻僅交付1紙虛擬貨幣買賣同意書，謝女認為遭詐騙，遂訴請警方調查。