聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷凍海鮮業者偷接電年省2702萬 雄檢竊盜罪起訴
高雄一間冷凍海鮮公司陳姓負責人為節省成本，挖開台電變電箱水泥連接電箱偷電，1年來偷了437萬多度電，換算電費達2702萬多元，台電察覺用電異常報警，雄檢依竊盜罪起訴。
對此，台電鳳山區營業處今天發布訊息回應，此案為高雄市政府辦理前鎮漁港整修，在翻修人行道時有民眾舉報某公司疑竊電，經會同警方調查發現，台電向涉案公司追償電費共新台幣2702萬6044元，目前公司已與台電和解並分期繳費中。
高雄地檢署指出，位於前鎮區漁港北一路的一間冷凍海鮮公司廠房，49歲陳姓負責人為節省電力支出，於民國111年8月9日前委託一名男子（警方追查中）將台電所設變電箱下方水泥挖開，再以電纜線連接變電箱與公司廠房電箱，並安裝電源切換開關，藉此區分正常、私接用電。
台電察覺此公司用電異常後報警處理，經統計111年8月9日至去年8月9月，1年來共竊取437萬7075度電能，換算電費達2702萬6044元，全案經移送雄檢偵辦，陳男坦承犯案，偵結後遭依竊盜罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言