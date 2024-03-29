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冷凍海鮮業者偷接電年省2702萬 雄檢竊盜罪起訴

中央社／ 高雄29日電

高雄一間冷凍海鮮公司陳姓負責人為節省成本，挖開台電變電箱水泥連接電箱偷電，1年來偷了437萬多度電，換算電費達2702萬多元，台電察覺用電異常報警，雄檢依竊盜罪起訴。

對此，台電鳳山區營業處今天發布訊息回應，此案為高雄市政府辦理前鎮漁港整修，在翻修人行道時有民眾舉報某公司疑竊電，經會同警方調查發現，台電向涉案公司追償電費共新台幣2702萬6044元，目前公司已與台電和解並分期繳費中。

高雄地檢署指出，位於前鎮區漁港北一路的一間冷凍海鮮公司廠房，49歲陳姓負責人為節省電力支出，於民國111年8月9日前委託一名男子（警方追查中）將台電所設變電箱下方水泥挖開，再以電纜線連接變電箱與公司廠房電箱，並安裝電源切換開關，藉此區分正常、私接用電。

台電察覺此公司用電異常後報警處理，經統計111年8月9日至去年8月9月，1年來共竊取437萬7075度電能，換算電費達2702萬6044元，全案經移送雄檢偵辦，陳男坦承犯案，偵結後遭依竊盜罪起訴。

台電示意圖。／報系資料照
台電示意圖。／報系資料照

台電 海鮮 竊盜

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