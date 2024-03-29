快訊

寶林和食品中毒案很不一樣 游淑慧：僅3月20日沒狀況

寶林茶室食安風暴擴大 蔣萬安：北市再增2例

國道人車墜河案將吊車　家屬：男駕墨綠豐田失聯未歸

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國道一號18公里處昨有汽車自撞後墜入基隆河，警、消經打撈，今早11時許鎖定河中車輛位置，準備施吊，警方比對案發行經車輛發現1人失聯，家屬經聯繫到場關注，詳細人車資料仍帶吊起後確認。

台北市消防局表示，現場家屬指稱溺者為年約33歲男性，駕駛墨綠色豐田汽車，返家途中墜河，目前現場搜救人員找到車輛位置，已通知拖吊業者出動大型吊車前往現場協助施吊，預計將車輛吊至高架道路上，進一步協助遺體脫困。

國道公路警察局則表示，經比對昨晚案發時相關路段行經車輛，一一聯繫後發現1名男子失聯，其家屬一早趕赴現場，確切人車資料仍有待車輛吊起後確認。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市消防局派員下水搜救中。記者李隆揆／翻攝
台北市消防局派員下水搜救中。記者李隆揆／翻攝

國道 基隆 失聯

延伸閱讀

找到了！國道人車墜河案　搜救隊鎖定車輛位置準備吊起

國道一號汽車自撞墜河 警、消守河堤派員下水搜救中

國道一號汽車自撞墜河 警消急出動全力搜救中

最後一夜！通霄人海喜迎「粉紅超跑」駐駕慈后宮 明回宮安座

相關新聞

忠貞市場越南法國麵包釀514人中毒 負責人下場曝

寶林茶室中毒事件釀2人死亡，初步證實與米酵菌酸有關，忠貞市場排隊美食「阿箴越南法國麵包」去年8月初短短3天內造成514人...

國道人車墜河案將吊車　家屬：男駕墨綠豐田失聯未歸

國道一號18公里處昨有汽車自撞後墜入基隆河，警、消經打撈，今早11時許鎖定河中車輛位置，準備施吊，警方比對案發行經車輛發...

找到了！國道人車墜河案　搜救隊鎖定車輛位置準備吊起

警、消昨晚8時許獲報，有民眾駕駛汽車從國道一號北上18公里處自撞護欄後墜入基隆河，國道公路警局、台北市警局、消防局皆派員...

寶林茶室食安風暴擴大 蔣萬安：北市再增2例

寶林茶室食安風暴延燒，台北市長蔣萬安上午出席第2屆小小英雄運動會報名啟動記者會受訪指出，昨天台北市就醫有11個案例，加上...

影／「超胸」2越女藏身高雄電信大樓 輪流性服務8嫖客慘了

高雄市七賢一路有「情色大樓」稱號的電信大樓中一家美容會館暗藏春色，雇用逾期居留越南籍女子從事色情交易，由於越女皮膚白皙，...

影／苗栗姊妹陪9旬父就醫拆石膏！返家途中自撞老父不治

57歲游姓女子駕車載妹妹和90歲父親從台中豐原醫院返家途中，行經苗栗縣卓蘭鎮苗55線道路16公里處時，疑似精神不濟，車子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。