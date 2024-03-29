國道人車墜河案將吊車　家屬：男駕墨綠豐田失聯未歸

國道一號18公里處昨有汽車自撞後墜入基隆河，警、消經打撈，今早11時許鎖定河中車輛位置，準備施吊，警方比對案發行經車輛發現1人失聯，家屬經聯繫到場關注，詳細人車資料仍帶吊起後確認。

台北市消防局表示，現場家屬指稱溺者為年約33歲男性，駕駛墨綠色豐田汽車，返家途中墜河，目前現場搜救人員找到車輛位置，已通知拖吊業者出動大型吊車前往現場協助施吊，預計將車輛吊至高架道路上，進一步協助遺體脫困。

國道公路警察局則表示，經比對昨晚案發時相關路段行經車輛，一一聯繫後發現1名男子失聯，其家屬一早趕赴現場，確切人車資料仍有待車輛吊起後確認。

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