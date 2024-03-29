找到了！國道人車墜河案　搜救隊鎖定車輛位置準備吊起

警、消昨晚8時許獲報，有民眾駕駛汽車從國道一號北上18公里處自撞護欄後墜入基隆河，國道公路警局、台北市警局、消防局皆派員到場搜救，打撈行動至今天凌晨2時許暫停，今早8時許繼續，原本仍有墜落人車蹤跡，今早11時許現場傳出鎖定墜落車輛位置，將派大型吊車將車輛吊起。

國道公路警察局表示，國道一號北上18公里處3月28日晚上8時許發生車輛墜落高架道路案，現場疑似車禍事故後車輛墜落高架橋下，墜入基隆河。

台北市松山分局三民派出所表示，昨晚8時許民眾撥打110報案，在河濱運動的林姓男子指稱目擊一輛深色汽車從高架道路墜落河面。

台北市消防局表示，3月28日晚上8時42分接獲警方轉通報後派員到場，初步目視河面未發現人車，仍以快艇、水上摩托車等漏夜搜救。

國道警方今早表示，昨晚打撈行動持續至凌晨2時許，因夜深漲潮暫停，今早8時許繼續打撈，目前仍未尋獲墜落人車蹤跡；因員警比對案發時行經相關路段人車資料，一一聯繫後發現，有1人處於失聯狀態，因此今早有家屬到場了解情況，但仍未能確認，仍需等車輛打撈上岸才能確認車牌。

警方上午11時許表示，現場人員回報初步已鎖定墜落車輛位置，將聯繫大型吊車到場協助將車輛吊起。

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