寶林茶室疑中毒案延燒 北市衛局6大措施追進度

北市餐廳「寶林茶室」疑似食物中毒事件擴大，截至今天上午10點，北市衛生局接獲北市醫院通報已累計11例。衛生局今宣布6大機制持續追蹤案情進度。

一、立即啟動稽查：接獲通報後，立即於3月24日、25日及26日啟動現場稽查，查核環境衛生，並採集病患及餐廳環境檢體、工作人員手部檢體進行檢驗，並於系統向中央通報。

二、勒令業者停業：3月26日勒令業者停業，27日勒令業者所有分店停業。

三、跨縣市合作：查核可疑食材「粿條」來源為新北市業者，啟動跨縣市合作，移請新北市衛生局調查，調查後該業者有出貨給北市1家下游業者，立即要求業者暫停出貨，預防性下架。

四、中央與地方跨部會合作：北市府食安官3月26日會同食藥署、疾管署及專家與檢調至業者處共同調查，並抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等全數食材，由食藥署攜回調查檢驗。

五、與檢調配合調查：衛生局3月27日至台北地方檢察署與各相關單位商討案情。

六、跨局處支持：成立北市36家醫院通報平台，每日定期追蹤住院者病情，提供相關醫療協助並透過社會局關懷機制提供受害消費者及家屬心理支持，法律諮詢及消費爭議申訴協調。