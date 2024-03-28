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內湖小黃飛車肇事成爛鐵 釀1死2傷 檢警今午相驗釐清死因

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

計程車司機周姓男子昨午駕車沿台北市內湖區成功路二段往南直行，經民權東路六段口違規闖紅燈，高速衝撞吳男所駕自小客車，再噴飛碰撞卓男所駕大貨車，導致周男自身重傷送醫不治，吳男車上廖姓、陳姓女子輕傷送醫治療，檢警今午3時將在三軍總醫院相驗，進一步釐清周男死因。

警方調查，67歲周男昨天下午2時20分駕車往南行經民權東路六段口，從外側車道闖紅燈直行，高速衝撞對向左轉的黑色自小客車車尾，噴飛橫移碰撞對向外側車道大貨車，遭撞黑車前後各一輛民營垃圾車，及民權東路六段東向另輛黑色自小客車，皆遭汽車車殼碎片波及造成損傷。

衝撞事故導致周男車輛車頭嚴重變形，遭撞黑車車尾也嚴重凹陷，救護人員獲報到場時，周男卡在駕駛座中，頭部、身體嚴重變形、受傷出血，送往三軍總醫院急救後，於下午3時6分傷重不治，遭撞黑車後座乘客59歲廖女、42歲陳女則受擦傷、胸悶，送往忠孝醫院救治，無生命危險。

相關監視器畫面顯示，案發時雙向內側車輛已開始左轉，直行燈號已轉為紅燈，警方初判周男違規闖紅燈直行肇事；遭撞黑車駕駛吳男稱，案發時準備駕車左轉，「計程車就突然衝出來，撞到我的車尾，幸好我後座乘客都有繫安全帶」，遭撞大貨車駕駛卓男則還原後續經過，指周男車輛衝撞黑車後，「整台車噴飛往我這邊衝！」

警方表示，現場初判周男有違規闖紅燈事實，為釐清是否有酒駕肇事情況，已向檢方聲請抽血許可，對周男抽血檢驗酒測值，確切死因、肇因等案情，檢警今午3時將在三軍總醫院相驗，進一步調查釐清。

周男駕駛計程車沿台北市內湖區成功路二段往南行，經民權東路六段時高速衝撞對向左轉車，造成現場3人受傷送醫，周男經急救後傷重不治。記者李隆揆／攝影
周男駕駛計程車沿台北市內湖區成功路二段往南行，經民權東路六段時高速衝撞對向左轉車，造成現場3人受傷送醫，周男經急救後傷重不治。記者李隆揆／攝影
周男駕駛計程車沿台北市內湖區成功路二段往南行，經民權東路六段時高速衝撞對向左轉車，造成現場3人受傷送醫，周男經急救後傷重不治。記者李隆揆／攝影
周男駕駛計程車沿台北市內湖區成功路二段往南行，經民權東路六段時高速衝撞對向左轉車，造成現場3人受傷送醫，周男經急救後傷重不治。記者李隆揆／攝影
周男駕駛計程車沿台北市內湖區成功路二段往南行，經民權東路六段時高速衝撞對向左轉車，造成現場3人受傷送醫，周男經急救後傷重不治。記者李隆揆／攝影
周男駕駛計程車沿台北市內湖區成功路二段往南行，經民權東路六段時高速衝撞對向左轉車，造成現場3人受傷送醫，周男經急救後傷重不治。記者李隆揆／攝影
吳男所駕黑色自小客車車尾遭撞，嚴重毀損。記者李隆揆／攝影
吳男所駕黑色自小客車車尾遭撞，嚴重毀損。記者李隆揆／攝影

監視器 計程車司機 車道

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