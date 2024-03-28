高虹安涉貪案／加班費變獎金 小兔：看高心情發

台北地院昨天審理新竹市長高虹安涉貪汙案，前行政主任「小兔」黃惠玟從被告身分轉為證人出庭。記者潘俊宏／攝影 台北地方法院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。檢察官問黃女報領加班費再繳回成零用金，之後轉發給助理獎金多寡有無標準？黃女稱，心情好委員多給一點，心情不好就不給。

黃惠玟證稱，助理獎金來源是加班費，由她申報、請領成為零用金，最後領出來由高虹安決定怎麼發；發放獎金有無客觀標準？黃說，就她唯一的觀察是「心情好委員就會多給一點，如果心情不好就不會給」。

黃惠玟說，高虹安人很好，會視大家加班狀況核給獎金；她曾建議高有其他報加班制度，因高辦要花八十多萬元裝潢，立法院只給卅五萬元，李忠庭（高虹安前助理）曾說鴻海會支應，事後沒給；這件事之後，才確定要採零用金制支應。

黃惠玟說，她作的零用金內帳會給高虹安閱覽，表格複製用ＬＩＮＥ傳給高，有時李忠庭也看帳。高虹安喝卅元鮮奶茶、治裝、洗頭、買產品約二千元、送給中研院院長的鴻蔘、「面試郭台銘」買書費，都是高虹安的花費，由她記在帳內，高另有高鐵票也從零用金出金。

黃惠玟說，李忠庭曾代墊裝潢費，高虹安指示要趕快還給李，她負責管帳記帳時，還了李八萬元、八萬八千元兩筆代墊款，但後來到底還完了沒，她不了解。

黃惠玟在法庭上也坦承，零用金制度是她給高虹安的建議，最後由高虹安決定。高虹安則說，她當時是政治素人，因黃曾擔任過其他立委助理，她因此以為是沿用前立委制度，且多次向黃確認是否合法。

民眾黨新竹市議員宋品瑩、李國璋及十五名里長昨北上聲援高虹安；宋說，黃惠玟證詞有自相矛盾之處，提及公積金制度是自己帶進高虹安辦公室，認為是替高無罪打下重要基礎。

合議庭昨天排定讓檢、辯詰問黃惠玟，認為黃女還有作證必要，增訂下月十日再讓黃女作證。