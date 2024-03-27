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宜蘭某國小驚傳10學生「上吐下瀉」就醫 初步排除食物中毒

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宜蘭某國小驚傳18學生「上吐下瀉」 1原因初步排除食物中毒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東某國小今天下午傳出有18名學生出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適，並有10名學生就醫，由於發病學生分屬不同班級，並無共食情況，初步排除食物中毒；而發病學生參加過校內2個社團，縣衛生局正朝向接觸性傳染疾病，例如病毒群聚感染的方向調查。

寶林茶室食物中毒致死案，人心惶惶，讓宜蘭縣政府對於這起學生腹瀉、嘔吐等狀況，不敢掉以輕心。縣府今下午接到通報後，立即由教育處及衛生局共同進行調查，發現生病學生分屬8個不同班級，除了3名學生在這兩日有感冒或腹痛症狀外，其餘多在下午1點後發生症狀。

衛生局研判，就算是吃了營養午餐有狀況，也不可能在吃後立即發作，何況部分其他班級未出現群聚感染事件，又發現這18名學生均屬校內某二個社團，最近兩日下午也都有在一起進行活動，並沒有共同的飲食。

生病的學生在接受及時醫療照顧後，皆為輕症，已由家長帶回家休養，雖然生病同學分屬不同班級，但確實屬於同二個社團，因此不能排除是否因密切接觸而造成的傳染性疾病的群聚感染。

衛生局已採集各類檢體進行化驗，並且對生病學學進行詳細的疫情調查，了解發病時間及相關接觸史，希望儘速釐清致病原因。

宜蘭某國小傳出有18名學生出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適，並有10位學生就醫，縣府調查發病學生分屬不同班級，並無共食情況，初步排除食物中毒。圖／縣府提供
宜蘭某國小傳出有18名學生出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適，並有10位學生就醫，縣府調查發病學生分屬不同班級，並無共食情況，初步排除食物中毒。圖／縣府提供
宜蘭某國小傳出有18名學生出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適，並有10位學生就醫，縣府調查發病學生分屬不同班級，並無共食情況，初步排除食物中毒。圖／縣府提供
宜蘭某國小傳出有18名學生出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適，並有10位學生就醫，縣府調查發病學生分屬不同班級，並無共食情況，初步排除食物中毒。圖／縣府提供

宜蘭 衛生局 食物中毒

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