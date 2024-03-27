宜蘭某國小驚傳18學生「上吐下瀉」 1原因初步排除食物中毒
宜蘭羅東某國小今天下午傳出有18名學生出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適，並有10名學生就醫，由於發病學生分屬不同班級，並無共食情況，初步排除食物中毒；而發病學生參加過校內2個社團，縣衛生局正朝向接觸性傳染疾病，例如病毒群聚感染的方向調查。
寶林茶室食物中毒致死案，人心惶惶，讓宜蘭縣政府對於這起學生腹瀉、嘔吐等狀況，不敢掉以輕心。縣府今下午接到通報後，立即由教育處及衛生局共同進行調查，發現生病學生分屬8個不同班級，除了3名學生在這兩日有感冒或腹痛症狀外，其餘多在下午1點後發生症狀。
衛生局研判，就算是吃了營養午餐有狀況，也不可能在吃後立即發作，何況部分其他班級未出現群聚感染事件，又發現這18名學生均屬校內某二個社團，最近兩日下午也都有在一起進行活動，並沒有共同的飲食。
生病的學生在接受及時醫療照顧後，皆為輕症，已由家長帶回家休養，雖然生病同學分屬不同班級，但確實屬於同二個社團，因此不能排除是否因密切接觸而造成的傳染性疾病的群聚感染。
衛生局已採集各類檢體進行化驗，並且對生病學學進行詳細的疫情調查，了解發病時間及相關接觸史，希望儘速釐清致病原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言