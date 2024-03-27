影／監視器畫面曝！吳姍儒東區咖啡店遭砸 2歹徒持鋁棒闖入身影全拍下
藝人吳姍儒在台北市大安區敦化南路一段投資開設一家咖啡店，今天下午突然遭兩名男子闖入砸店，轄區大安警分局獲報後趕往現場，砸店男子已經離去，目前警方已經調閱監視器畫面，追查砸店男子下落與身分。
警方今天下午3時許接獲報案，敦化南路一段巷內一處咖啡店內物品遭毀損，線上警力前往處理。店員指出，兩名男子進入店內後，從隨身攜帶的大型購物袋內，取出鋁棒砸毀店內物品，犯案後隨即逃逸，從街頭監視器，可看到兩名男子砸店後，將鋁棒丟棄在小巷後逃逸。
警方已初步掌握兩名犯嫌穿著特徵與動向，並積極調閱相關監視器及釐清案發原因。警方懷疑咖啡店可能和人有債務糾紛，不過細節還要清查，目前先追查兩名砸店男子身分與背後動機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言