快訊

監視器畫面曝！吳姍儒咖啡店遭砸 2歹徒持鋁棒闖入身影全拍下

寶林茶室案釀2死 投保國泰產責任險傳「去年10月已到期」

記者會快閃挨轟「敷衍」！兒福聯盟再發聲：4月15日改選董事

影／監視器畫面曝！吳姍儒東區咖啡店遭砸 2歹徒持鋁棒闖入身影全拍下

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人吳姍儒在台北市大安區敦化南路一段投資開設一家咖啡店，今天下午突然遭兩名男子闖入砸店，轄區大安警分局獲報後趕往現場，砸店男子已經離去，目前警方已經調閱監視器畫面，追查砸店男子下落與身分。

警方今天下午3時許接獲報案，敦化南路一段巷內一處咖啡店內物品遭毀損，線上警力前往處理。店員指出，兩名男子進入店內後，從隨身攜帶的大型購物袋內，取出鋁棒砸毀店內物品，犯案後隨即逃逸，從街頭監視器，可看到兩名男子砸店後，將鋁棒丟棄在小巷後逃逸。

警方已初步掌握兩名犯嫌穿著特徵與動向，並積極調閱相關監視器及釐清案發原因。警方懷疑咖啡店可能和人有債務糾紛，不過細節還要清查，目前先追查兩名砸店男子身分與背後動機。

兩名男子到藝人吳姍儒投資開設的咖啡店砸店，犯案後將鋁棒丟棄在小巷內。記者廖炳棋/翻攝
兩名男子到藝人吳姍儒投資開設的咖啡店砸店，犯案後將鋁棒丟棄在小巷內。記者廖炳棋/翻攝
兩名男子到藝人吳姍儒投資開設的咖啡店砸店，犯案後將鋁棒丟棄在小巷內。記者廖炳棋/翻攝
兩名男子到藝人吳姍儒投資開設的咖啡店砸店，犯案後將鋁棒丟棄在小巷內。記者廖炳棋/翻攝

吳姍儒 監視器

延伸閱讀

吳姍儒東區咖啡廳遭2男闖入砸店 疑債務糾紛所致

吳姍儒「無聊咖啡」驚傳遭人持球棒砸店！吳宗憲回應了

寶林茶室食安風暴！警查扣食材清單、監視器 帶回老闆及廚師等4人

桃園龜山驚傳銀行遭搶！歹徒疑持玩具槍闖入威脅被逮

相關新聞

影／小黃內湖闖紅燈！高速衝撞波及5車畫面曝光 運將頭部變形送醫不治

周姓男子今午駕駛計程車沿台北市內湖區成功路往南行，經民權東路時接連衝撞對向左轉的自小客車、大貨車，碎片波及2輛垃圾車及另...

藝人吳姍儒咖啡店遭砸 監視器曝光歹徒身影

藝人吳姍儒在台北市大安區敦化南路一段投資開設一家咖啡店，今天下午突然遭兩名男子闖入砸店，轄區大安警分局獲報後趕往現場，砸...

外送員才說不衛生「別再叫這家」 她打開餐盒竟見蟑螂爬來爬去

基隆市有網友在臉書貼文，指在外送平台買水餃，外送員提醒她不要叫這家，因為不衛生，打開餐盒竟跑出蟑螂。衛生局今到這家水餃店...

吳姍儒東區咖啡廳遭2男闖入砸店 疑債務糾紛所致

藝人吳姍儒在台北市東區開設的咖啡廳今天遭2男闖入，並持球棒砸店，警方獲報偵辦，初步了解疑為債務糾紛所致，目前正積極追查以...

台南北區牛排館竄黑煙 疑排油煙管油垢著火

台南市北區文賢路一家牛排館今天下午4點多突然起火冒煙，員工曾以滅火器要滅火不成，連忙報119搶救，消防人員到場後發現是排...

高雄轎車失控衝進民宅！波及3汽機車、電桿 肇事男1小時前才剛出車禍

高雄市前鎮區今天下午傳出轎車衝撞民宅車禍，邱姓男子開車擦撞停1輛停騎樓的轎車後，疑失控再撞路過的機車騎士，約20公尺又撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。