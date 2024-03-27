影／監視器畫面曝！吳姍儒東區咖啡店遭砸 2歹徒持鋁棒闖入身影全拍下

藝人吳姍儒在台北市大安區敦化南路一段投資開設一家咖啡店，今天下午突然遭兩名男子闖入砸店，轄區大安警分局獲報後趕往現場，砸店男子已經離去，目前警方已經調閱監視器畫面，追查砸店男子下落與身分。

警方今天下午3時許接獲報案，敦化南路一段巷內一處咖啡店內物品遭毀損，線上警力前往處理。店員指出，兩名男子進入店內後，從隨身攜帶的大型購物袋內，取出鋁棒砸毀店內物品，犯案後隨即逃逸，從街頭監視器，可看到兩名男子砸店後，將鋁棒丟棄在小巷後逃逸。