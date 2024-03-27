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外送員才說不衛生「別再叫這家」 她打開餐盒竟見蟑螂爬來爬去
基隆市有網友在臉書貼文，指在外送平台買水餃，外送員提醒她不要叫這家，因為不衛生，打開餐盒竟跑出蟑螂。衛生局今到這家水餃店稽查，看到蟑螂在貨架爬行，環境也不符合規範，限期改善，屆期不改正就開罰。
陳姓網友今午在臉書地方社團貼文，指剛剛叫了外送，當外送員送來時，提醒她不要再叫這家，因為不衛生。她和家人半信半疑，打開袋子竟然看到「一堆蟑螂爬來爬去，噁心死了。」
這家水餃行業者說，賣水餃30多年了，半年前搬到這處市場現址做生意。他賣的水餃都是先在家裡做好餡料，再帶到市場攤位包成水餃，放在冰箱冷凍庫依訂單出貨。
她說，昨天才向水餃皮店家取用新一批紙板，猜想是紙板內有孳生蟑螂，她老了視力不好，沒看清楚就使用，才會出狀況，讓客人受到驚嚇。
業者說，聽到買家在臉書說買她的水餃，竟然跑出蟑螂，她很煩惱，也要向對方道歉，請求原諒。她說，包水餃時不可能有蟑螂，問題出在紙板，她已經全都丟掉，以後出餐也不會再使用。
衛生局人員今天下午1點30分到這家水餃店稽查，發現不符食品良好衛生規範準則項目，包括作業場所牆壁髒汙，出入口和門窗、通風口及其他孔道未保持清潔，未設置防止病媒侵入設施、食品貯存、供應及販售未有防塵、防蟲等衛生設施，食材存放區、清潔用品和廢棄物未個別設置，當場開立限期改善通知書，要求限期改善。
衛生局表示，已要求業者限期改善，屆期仍不改正，依食品安全衛生管理法可處新6萬元以上，2億元以下罰鍰。情節重大者，並得命令歇業、停業一定期間。
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