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影／小黃內湖闖紅燈！高速衝撞波及5車畫面曝光 運將頭部變形送醫不治
周姓男子今午駕駛計程車沿台北市內湖區成功路往南行，經民權東路時接連衝撞對向左轉的自小客車、大貨車，碎片波及2輛垃圾車及另輛自小客車，導致包含周男在內3人受傷送醫，其中周男於下午3時6分傷重不治，確切案情仍待調查。
警方調查，計程車司機67歲周男下午2時20分沿台北市內湖區成功路二段往南行，經民權東路六段口，從外側車道直行，碰撞對向左轉的黑色自小客車車尾，再橫移碰撞對向外側車道大貨車，遭撞黑車前後各一輛垃圾車及民權東路六段上另輛黑車自小客車皆遭汽車碎片波及造成車損。
相關監視器顯示，案發時內側車輛開始左轉，直行燈號已轉紅燈，周男駕車直行經路口未減速，闖紅燈並高速衝撞他車，導致計程車車頭全毀、嚴重凹陷。
救護人員到場時，周男卡在駕駛座內，頭部、身體嚴重變形，已無呼吸心跳，送往三軍總醫院急救後，下午3時6分傷重不治，遭撞黑車駕駛61歲吳姓男子無大礙未送醫，後方乘客59歲廖女、42歲陳女皆受擦傷胸悶，送往忠孝醫院救治。
警方表示，現場初判周男有闖紅燈違規事實，為釐清是否有酒駕肇事情況，將向檢方聲請抽血許可，對周男抽血檢驗酒測值，確切死因等案情，後續也將報請檢方進行司法相驗。
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