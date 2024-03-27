老翁疑酒後拳腳相向 反遭老妻持刀刺4刀送醫辯「切水果跌倒」
宜蘭市7旬陳姓老翁疑似昨晚喝醉酒，碎念毆打妻子，導致妻子氣不過，跑進廚房拿水刀，不斷朝著老翁揮砍，致老翁身上多處受傷，背部被刺傷4刀造成氣血胸，經急救後暫無性命危險。
老翁就醫時告訴醫師，是他自己切水果時不小心跌倒所造成，但因背部的4處刀傷，確實不像因為跌倒所造成，醫院於是通報警方展開調查了解。
據了解，這名72歲陳姓老翁經常在喝酒後，對妻子拳腳相向，昨晚11點多，他又對69歲的妻子動粗，兩人發生激烈口角爭吵，妻子氣不過，跑去廚房拿水果刀，猛力砍刺老翁，造成老翁的臉面、雙手及前胸多處被劃傷，比較嚴重是背部被刺中的4刀，導致氣血胸。
老翁經送醫手術後，目前人在加護病房觀察，全案由警方朝傷害、家暴等罪偵辦，以釐清案情。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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