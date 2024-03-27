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水泥工成破窗賊7車受害維修達20餘萬 板橋警逮人送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市31歲林姓男子因缺錢花用，日前至板橋區南雅西路夜市附近停車場擊破車窗竊取車內財物，至少有7輛汽車遭破壞，車主財物損失加上車窗維修費達20多萬元。板橋警方接獲被害車主報案後擴大調閱監視器，鎖定涉案的31歲林男行蹤，昨天持拘票及搜索票前往土城金城路將林男逮捕，詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

據了解，住在土城區的31歲林姓男子從事水泥工，但因工作不穩定經濟拮据缺錢花用，竟動歪腦筋開始盜竊，有多項竊盜前科。林男本月3日來到板橋區南雅西路一段夜市附近停車場，持預藏的車窗擊破器敲破7輛汽車車窗，並竊取車主留在車內的現金，共計得手數千元，但7輛遭破壞的車輛車窗維修費就高達20多萬。

被害車主逛完夜市準備開車時，見到愛車車窗遭打破財物遭竊氣的立即報警。板橋警方獲報調閱監視器鎖定慣竊林男涉有重嫌，立即持新北地方法院及新北地檢署核發的拘票及搜索票，前往林男位於土城區金城路三段住處附近埋伏。

但因林男行蹤不定，警方經多日埋伏後昨天晚間見林男出現立即上前將他逮捕。林男警詢時辯稱因無法控制自己且又缺錢花用，才會在精神恍惚之際破窗行竊，得手贓款已全部花用一空。警方詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

七名被害車主車窗遭破壞維修費達20多萬。記者黃子騰／翻攝
七名被害車主車窗遭破壞維修費達20多萬。記者黃子騰／翻攝
板橋警方至土城金城路附近埋伏逮獲林男。記者黃子騰／翻攝
板橋警方至土城金城路附近埋伏逮獲林男。記者黃子騰／翻攝
林男持擊破器破窗行竊。記者黃子騰／翻攝
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