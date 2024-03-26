快訊

每周2次私會不夠還買偷情愛巢 竹科半導體封測大廠副總偷吃女代表

數萬信眾高喊進喔！白沙屯媽祖宮前三進三出 300公里進香圓滿落幕

被貨船撞擊崩塌！美國巴爾的摩港大橋「斷成數截」多輛汽車落水 恐怖瞬間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書傳訊炸彈恐嚇羅智強韓國瑜 新加坡男遭星國起訴最重判7年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國民黨立委羅智強3月2日在臉書發文，稱收到一封炸彈恐嚇訊息，立刻向警方報案，專案小組追查發文IP位置，發現犯嫌在新加坡，立刻請星國警方協助，該名涉案男子12小時內被逮。刑事局指出，星國今天將該名男子，依散布虛假訊息起訴，將面臨最高7年以下有期徒刑，或併科星幣5萬元以下罰金。

刑事局指出，立委羅智強國會辦公室3月2日至台北市中正第一分局報案稱，被不明網友「Spencer liu」2月29日臉書傳送炸彈恐嚇訊息，欲對立法委員羅智強、立法院長韓國瑜及家人不利，獲悉恐嚇案協助調查。

專案小組經調閱分析登入IP位址及比對照片，3日發現一名新加坡籍L姓男子（53歲）涉嫌重大，立刻請駐新加坡聯絡組洽新加坡警方協助調查，經星國警方審視相關事證，確認L姓犯嫌確涉有重嫌，接獲通報12小時內，4日將人逮捕到案，並扣留相關上網設備。

刑事局說，接獲通報，星國檢方今天將依散布虛假訊息起訴，一旦判刑確定，該名L姓男子將面臨最高7年以下有期徒刑，或併科星幣5萬元以下罰金。

據了解，該名新加坡籍L姓男子是政治狂熱份子，常在個人臉書針對多名政治人物發文批評。

國民黨立委羅智強2日在臉書張貼訊息，表示他收到炸彈恐嚇訊息，揚言要傷害立法院長韓國瑜、韓院長的家人及他本人，提醒注意安全。圖為威脅訊息截圖。圖／取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強2日在臉書張貼訊息，表示他收到炸彈恐嚇訊息，揚言要傷害立法院長韓國瑜、韓院長的家人及他本人，提醒注意安全。圖為威脅訊息截圖。圖／取自羅智強臉書

恐嚇 新加坡 羅智強

延伸閱讀

馬英九二會習近平有譜 羅智強：為兩岸開太平

朝野政黨協商破裂 韓國瑜低調離開議場不受訪

7名綠委口頭質詢改書面 羅智強：綠色巨嬰在幹什麼

韓國瑜民調漲到底做了什麼？ 黃暐瀚分析3箭：由黑轉紅

相關新聞

影／怪男北捷隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

有旅客日前在Threads社群發文，聲稱在台北車站M8出口，突然聞到嗆辣刺鼻味，接著狂打噴嚏、咳嗽、流鼻水10分鐘。北市...

汐止男走路不慎跌落3公尺深水溝 新北消防急救起送醫

新北市汐止區1名70歲男子今天上午步行經過八連路二段時，不明原因跌落一旁深達3公尺的水溝，男子痛得無力起身不斷大聲呼救。...

無卡詐騙術再翻新「規避7天鑑賞期」 婦人被Call客強迫購買51萬保養品

中部大學生遭詐騙背負「無卡分期」債務，類似的分期付款手法常用在街頭的強迫推銷中。不肖店家手法不斷精進，台中市法制局長李善...

成蘆橋下高灘地保全電動機車爆炸起火 警衛亭和7輛機車燒光光

新北市二重疏洪道成蘆橋下今天中午發生火警，保全警衛亭旁停放的7輛電動機車起火燃燒，路過民眾被爆炸聲嚮和烈火、濃密黑煙嚇到...

臉書傳訊炸彈恐嚇羅智強韓國瑜 新加坡男遭星國起訴最重判7年

國民黨立委羅智強3月2日在臉書發文，稱收到一封炸彈恐嚇訊息，立刻向警方報案，專案小組追查發文IP位置，發現犯嫌在新加坡，...

毒蟲不滿催賭債謀畫「黑吃黑」 害友出獄1月不到犯重罪

高雄60歲戴姓男子因不滿佘姓男子催賭債，並有毒品交易糾紛，2020年8月，戴竟找來謝姓、黃姓2友「黑吃黑」，於大街上持槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。