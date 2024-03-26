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臉書傳訊炸彈恐嚇羅智強韓國瑜 新加坡男遭星國起訴最重判7年
國民黨立委羅智強3月2日在臉書發文，稱收到一封炸彈恐嚇訊息，立刻向警方報案，專案小組追查發文IP位置，發現犯嫌在新加坡，立刻請星國警方協助，該名涉案男子12小時內被逮。刑事局指出，星國今天將該名男子，依散布虛假訊息起訴，將面臨最高7年以下有期徒刑，或併科星幣5萬元以下罰金。
刑事局指出，立委羅智強國會辦公室3月2日至台北市中正第一分局報案稱，被不明網友「Spencer liu」2月29日臉書傳送炸彈恐嚇訊息，欲對立法委員羅智強、立法院長韓國瑜及家人不利，獲悉恐嚇案協助調查。
專案小組經調閱分析登入IP位址及比對照片，3日發現一名新加坡籍L姓男子（53歲）涉嫌重大，立刻請駐新加坡聯絡組洽新加坡警方協助調查，經星國警方審視相關事證，確認L姓犯嫌確涉有重嫌，接獲通報12小時內，4日將人逮捕到案，並扣留相關上網設備。
刑事局說，接獲通報，星國檢方今天將依散布虛假訊息起訴，一旦判刑確定，該名L姓男子將面臨最高7年以下有期徒刑，或併科星幣5萬元以下罰金。
據了解，該名新加坡籍L姓男子是政治狂熱份子，常在個人臉書針對多名政治人物發文批評。
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