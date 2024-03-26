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影／怪男北捷隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」
有旅客日前在Threads社群發文，聲稱在台北車站M8出口，突然聞到嗆辣刺鼻味，接著狂打噴嚏、咳嗽、流鼻水10分鐘。北市捷運警察隊追查後，發現是一名男子趁無人時隨意噴灑，造成路過旅客呼吸道不適。
女學生發文指出，在北車M8出口有人不知道噴什麼東西在空氣，全部人都開始爆咳打噴嚏，喉嚨都辣辣的，「超扯、超恐怖，差一點死在那裡」，完全不知道是什麼，也不能確定有沒有毒。
北市捷警隊表示，昨天20時40分許，接獲捷運公司站長報案，有旅客反映捷運台北站B1商店街有刺鼻味後立即調閱周邊監視器查處，發現係一名男子趁無人注意時將辣椒水拿在背部朝後方噴灑，造成路過之民眾口鼻不適。
該男子3月17日20時15分，也在台北站板南線月台行走時，隨機噴灑辣椒水，噴完後在站內四處閒晃。捷警目前正全力查緝中，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護捷運旅客安全的乘車環境。
捷警隊說，該男子隨意噴灑不明氣體行為，已違反「大眾捷運法」規定，可處1萬至100萬元罰緩，並依違法次數分別計罰，同時違反「社會秩序維護法」，恐處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰，也可能觸犯刑法傷害罪。
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