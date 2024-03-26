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影／父因案服刑…桃園單親4兄妹獨過活 警攜手公益照顧關懷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一戶陳姓4兄妹，最大的哥哥年僅15歲，最小的弟弟9歲，平時由爸爸獨自照顧，但爸爸去年底因案服刑，4兄妹只好互相依靠生活，直到近日4兄妹無故未到校上課，警方接獲學校通報到住家訪查才得知困境，趕緊將4兄妹帶回派出所照顧，並通報社工、公益團體伸援。

桃園警分局埔子派出所本月22日接獲學校通報，陳姓4兄妹分別大哥15歲、大姊13歲、二姊11歲及小弟9歲未到校上學，警員王孝慈立即與同仁前往陳家住處訪查。經了解，4兄妹原本由爸爸照顧，但爸爸去年底因案服刑，這段時間只好由15歲的陳小弟照顧3個弟妹，相當艱辛。

對此員警相當不忍，趕緊將4兄妹帶回所內照顧，督促他們寫功課，同時聯繫社會局社工到場協助，另通報公益團體「及時雨行善協會」前來慰問關懷小朋友們，並致贈生活物資，希望以正面能量來鼓勵4兄妹認真勤學，以樂觀的態度面對生活。

警方連繫社會局社工到場協助，另通報公益團體「及時雨行善協會」前來慰問關懷小朋友們，並致贈生活物資，希望以正面能量來鼓勵4兄妹認真勤學。記者周嘉茹／翻攝
警方連繫社會局社工到場協助，另通報公益團體「及時雨行善協會」前來慰問關懷小朋友們，並致贈生活物資，希望以正面能量來鼓勵4兄妹認真勤學。記者周嘉茹／翻攝
桃園一戶陳姓4兄妹因爸爸去年底因案服刑，好幾個月無人照顧，警方接獲學校通報到家中訪查，將4兄妹帶回派出所照顧。記者周嘉茹／翻攝
桃園一戶陳姓4兄妹因爸爸去年底因案服刑，好幾個月無人照顧，警方接獲學校通報到家中訪查，將4兄妹帶回派出所照顧。記者周嘉茹／翻攝

桃園 爸爸 社工

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