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小貨車禮讓穿越道路行人減速 女騎士林女閃避不及慘摔
台南市東區崇善路、崇德八街路口，本月21日發生行人疑似想違規穿越馬路，小貨車禮讓行人穿越道路而減速，後方女騎士林女閃避不及碰撞小貨車，雙方酒測值為零，相關影片昨天被PO上網，引起網友熱烈討論。
警方調查，有關影片中車禍事故發生於21日上午8點多，林女（31歲）騎著機車沿崇善路由南向北行駛至崇德八街路口時，因前方蘇男（63歲）駕駛小貨車禮讓行人穿越道路而減速，林女閃避不及碰撞小貨車，雙方酒測值為0。相關肇事責任，由台南市警一分局調查釐清中。警方呼籲民眾駕車行經路口應減速慢行，並保持安全距離，以保護自己及用路人安全。
據了解，女行人疑似想貪圖方便想直接穿越馬路，不料自己的方便，害的騎士遭到後車追撞，恐怕女行人也得面臨賠償問題。
影片一PO出後，引來不少網友紛紛留言表示，「路人不照規定走斑馬線」、「應該大部分是後車的錯」、「後車恍神啊!! 後車全賠」、「超過三秒才撞上，根本沒在看路」、「後車可以主張行人違規」、「後車全責」，不過有部份網友覺得是騎士突然驟停，害的後方撞上，他應該不用禮讓未走在斑馬線上的行人。
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