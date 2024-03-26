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男子2度北捷車站噴辣椒水 捷警全力追緝

中央社／ 台北26日電

網友發文指昨天在捷運台北車站出口附近聞到刺鼻味，隨即一群人爆咳、狂打噴嚏，直呼超恐怖。捷運警察隊獲報追查竟是男子持辣椒水噴灑釀禍，且已2度犯案，正全力查緝中。

網友在社群平台Threads發文表示，昨天傍晚和同學們行經台北捷運台北車站M8出口附近時，有人不知撒什麼東西在空氣中，造成現場開始爆咳和狂打噴嚏，歷時約10分鐘後才較舒緩，且整個喉嚨都辣辣的，超恐怖，提醒大家去北車要小心。

台北市警察局捷運警察隊昨晚8時40分也接獲台北捷運公司站長報案，稱有旅客反映北捷台北車站B1商店街有刺鼻味，隨即調閱周邊監視器查看，發現1名男子趁無人注意之際，手持辣椒水於背部朝後方噴灑，造成行經民眾口鼻不適。

警方進一步追查發現，這名涉案男子先前於17日晚間8時15分也在北捷台北車站板南線月台行走時，同樣隨機噴灑辣椒水，且事後還在站內四處閒晃。目前捷警正全力查緝犯嫌到案說明，以釐清動機。

捷警隊呼籲，針對旅客隨意噴灑不明氣體行為，已違反大眾捷運法第50條相關規定，妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作者，可處新台幣1萬元以上100萬元以下罰緩，並依違法次數分別計罰，另依社會秩序維護法63條規定「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」罪責，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，或涉刑法傷害罪。

北捷 台北車站 捷運

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