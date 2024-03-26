緯創新安廠火警宣布停班 公司發聲明強調有投保火災險

揚明光公司位於竹科新安路的廠區，昨晚突發生火警，起火區域位於出租給緯創資通的樓層，雖火勢在4小時內撲滅，但現場燒毀嚴重，揚明光及緯創新安廠今天都宣布停班1天，今早發布重訊強調有投保火災險，相關損失仍待釐清。

緯創資通今天上午對外發言指出，火警並無人員傷亡情況，初判為室外空調箱燒毀導致，起火原因尚消防單位鑑定，僅小部份生產受到影響，因緯創均有投保火災保險，初步評估對整體營及財務尚無重影響，實際損失待判定，未來將加強廠區安全維護機制。

揚明光也對外針對火警表示說法，指出火警發生區域位於新安廠頂層出租給緯創資通的6樓露台，因火災發生時即刻依照防災安全指引快速疏散員工，因此無任何人員傷亡，不過受損廠房及生產設備復原時程還待與相關廠商確認，自事故發生起至復原為止將停工停班。

揚明光指出，未來將要求承租人加強廠區安全維護機制，對於外界關心可能造成公司的損失或影響，因為都有投保足額財產險及營運中斷險，因此實際損失仍待消防單位鑑定事故原因後，進行相關理賠程序。

竹科管理局同樣表示，昨晚10點25分接獲新竹市消防局勤指中心通知新安路上的緯創資通發生廠房火災事故後，科管局即立即啟動緊急應變機制，所幸現場沒有化學物質外洩，火警發生後科管局曾緊急在現場設立緊急醫療站待命，不過現場廠商立即疏散464人，沒有人員受困傷亡。

新竹縣市消防局都出動人車救災，現場超過百名消防人員灌救，在凌晨2時許控制火勢，就怕火警外洩的汙水造成周遭水體環境受到影響，園區汙水處理廠也立即啟動事故現場汙水截流及監測水質，同時竹科管理局也在火警下風處監測數據，確認空氣品質狀況。