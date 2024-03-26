管教失當？男童鬧脾氣遭父乎頭 警：通報兒少保護認定

潘姓男子這月24日晚上帶著5歲兒在新北市新月廣場練習滑步車，男童因練習疲憊鬧脾氣，潘男怒將男童從滑步車拉下乎頭。新莊警方獲報到場了解，潘男因是放置滑步車時動作較大，遭民眾誤解。檢視男童沒有外傷，現場告誡潘男後，協助通報兒少保護，由社會局認定有無管教失當。

據了解，潘姓男子（35歲）與妻這個月24日晚上近10時許，陪著5歲兒子在新北市新月廣場練習滑步車，過程男童因練習時有些疲憊鬧點小脾氣。潘男一時火氣上來，疑將男童從滑步車拉下來訓斥，一旁民眾看見將過程用手機拍攝，報警協處。