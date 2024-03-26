皇池湯屋偷拍案又見新影片 被害人累計4男6女

北投皇池溫泉御膳館湯屋偷拍案，偷拍狼疑又上傳新影片上網，目前累計4男6女在該湯屋遭偷拍。北投警方局指出，全案已報請檢察官指揮偵辦，調取相關ＩＰ，由於案發時間為一年前，皇池業者則稱，此湯屋原本半露天式竹片，早已加高裝上鐵網，防堵針孔偷拍情勢。

昨晚Telegram「霸社」出現2對情侶在湯屋內的偷拍影片，共計4男6女，4組情侶1組閨蜜在同處湯屋受害。檢警因調閱相關ＩＰ位置未果，案情膠著，將持續追捕偷拍狼。

全案起源於，湯屋全裸影片遭po網，上傳臉書爆料公社，被害女子今年3月13日凌晨1時許，至桃園報案，已和前男友已分手，不知為何影片外流，決心報警提告，請警方協助抓出偷拍狼，案件轉往事發地北投警分局。