皇池湯屋偷拍案又見新影片 被害人累計4男6女
北投皇池溫泉御膳館湯屋偷拍案，偷拍狼疑又上傳新影片上網，目前累計4男6女在該湯屋遭偷拍。北投警方局指出，全案已報請檢察官指揮偵辦，調取相關ＩＰ，由於案發時間為一年前，皇池業者則稱，此湯屋原本半露天式竹片，早已加高裝上鐵網，防堵針孔偷拍情勢。
昨晚Telegram「霸社」出現2對情侶在湯屋內的偷拍影片，共計4男6女，4組情侶1組閨蜜在同處湯屋受害。檢警因調閱相關ＩＰ位置未果，案情膠著，將持續追捕偷拍狼。
全案起源於，湯屋全裸影片遭po網，上傳臉書爆料公社，被害女子今年3月13日凌晨1時許，至桃園報案，已和前男友已分手，不知為何影片外流，決心報警提告，請警方協助抓出偷拍狼，案件轉往事發地北投警分局。
根據畫面顯示，偷拍的數段影片均顯示，鏡頭透過竹片縫隙偷拍，起初畫面固定，但過程中有晃動，甚至調整焦距等情，應非固定拍攝手法。警方研判偷拍狼在戶外通道，涉嫌偷拍等不法情事。對此皇池稱去年已加裝鐵網防護設備，防堵偷拍。
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